Catania, ambulanti: rinnovata la concessione fino al 2032

Come annunciato dall’Associazione Nazionale Ambulanti Ana-Ugl, il Comune di Catania ha rinnovato fino al 2032 la concessione per le attività fieristiche e delle numerosi postazioni singole presenti nel territorio etneo. “C’è grande soddisfazione per l’approvazione dell’amministrazione Trantino” – si legge nel comunicato dell’Ana-Ugl.

Con questa decisione, la città di Catania – sul piano ambulanti – si allinea a quelli che sono i criteri già presenti nelle grandi città d’Italia. “La decisione dell’amministrazione comunale di Catania assume un grande rilievo politico, perché consente alla nostra categoria di poter lavorare con tranquillità per almeno altri nove anni” – spiega la nota sindacale. “Quindi, la possibilità di programmare gli investimenti e di vivere con maggior serenità l’attività imprenditoriale” – prosegue il comunicato.

Ambulanti, il ringraziamento a Catania

Successivamente, prosegue ancora la nota dell’Associazione Nazionale Ambulanti: “Ana-Ugl nazionale, regionale e di Catania desiderano ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato raggiunto. In particolare il sindaco di Catania, Enrico Tarantino, che ha raccolto le nostre richieste e l’assessore alle attività produttive, Giuseppe Gelsomino. Catania volta pagina – conclude la nota – salva il lavoro ambulante e manda un messaggio a tutta la Sicilia: tutelate il lavoro ambulante e rinnovate le concessioni fino al 2032″.