Catania, giovedì 30 marzo il Forum delle Economie dedicate al turismo

Un’occasione per riflettere sul contesto attuale e sullo stato del comparto del turismo in Sicilia e per confrontarsi sulle sfide e sulle possibili strategie a potenziamento dell’incoming del territorio siciliano.

Con quest’obiettivo avrà luogo il 30 marzo a Catania presso la sede della Camera di Commercio Sud Est Sicilia (Piazza della Borsa) il Forum delle Economie dedicato al settore del Turismo, organizzato da UniCredit in collaborazione con la Camera di Commercio Sud Est Sicilia e con Federalberghi Sicilia.

L’incontro, il cui inizio dei lavori è previsto per le ore 11, verrà introdotto dai saluti di Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit, e di Antonino Belcuore, Commissario Camera di Commercio Sud Est Sicilia.

Il programma prevede poi la presentazione di uno studio sul turismo in Sicilia, a cura di Andrea Dossena, Principal Prometeia. A seguire ci sarà una tavola rotonda su nuovi modelli di business, canali e strategie a supporto dell’attrattività del territorio siciliano alla quale interverranno Patrizia Rapisarda, Founder & Owner PR Incentives DMC, Mario Faro, Owner Radicepura e Donna Carmela Resort & Lodges, Marcello Mangia, Presidente e Head of Hospitality Mangia’s – Aeroviaggi, Nico Torrisi, Presidente Federalberghi Sicilia e AD SAC, Simona Olivadese, Referente Turismo UniCredit. La tavola rotonda sarà moderata dal giornalista Salvo Fallica.

Le conclusioni saranno svolte da Riccardo Del Bianco, Responsabile Corporate Business Sicilia di UniCredit.