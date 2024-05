Catania, incidente in tangenziale: 8 mezzi coinvolti, diversi feriti

Lungo la tangenziale di Catania si è verificato un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in direzione Siracusa.

Lungo la tangenziale di Catania si è verificato un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto in direzione Siracusa all’altezza dello svincolo per Bicocca poco prima di mezzogiorno. Sono rimasti coinvolti nello scontro 8 mezzi e sarebbero diversi i feriti. La dinamica non è ancora stata definita.

Soccorso e traffico in tilt

Gli agenti della Polstrada si stanno occupando della ricostruzione. Arrivate differenti ambulanze del 118 che hanno soccorso i malcapitati. I sanitari hanno condotto in vari ospedali della zona i soggetti. Le vetture sono state messe in sicurezza dai Vigili del Fuoco del distaccamento “Catania Sud”. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Si registrano code e rallentamenti nell’area dell’incidente.