Siracusa, l’ex Convento del Ritiro sarà concesso ai privati

L’obiettivo è quello di realizzare uno spazio di co-working per chi utilizza le tecnologie digitali per lavoro. Il sindaco Italia: “Si potranno sperimentare nuove forme di imprenditorialità”

SIRACUSA – Il settore Gestione dei beni demaniali e patrimoniali di Siracusa ha pubblicato un avviso per la concessione a titolo oneroso di una parte del piano terra dell’ex Convento del Ritiro, quella che fino al 2018 è stato centro di aggregazione nell’ambito del progetto Euro-South The Hub. Lo rende noto il Comune aretuseo attraverso una nota.

L’obiettivo è di realizzare uno spazio di co-working aperto a chi – anche se non residente – utilizza per lavoro le tecnologie digitali, in cui si possano sperimentare nuove forme di imprenditorialità, pur non disponendo di un ufficio strutturato, e si possano condividere le soluzioni dei problemi. Altro obiettivo è di offrire, nell’ambito dei nuovi mestieri, la possibilità di contenere i costi rispetto a quelli che si affronterebbero dovendo lavorare da casa.

La gestione verrebbe affidata per una durata di sei anni (a decorrere dalla stipula della convenzione) prorogabili per altri sei. Tale possibilità è subordinata al rispetto del progetto presentato e del contratto di concessione, a una valutazione dei risultati ottenuti e allo stato dell’immobile.

“L’avviso – spiega il sindaco Francesco Italia – scaturisce da un’esigenza che ci è stata più volte rappresentata da parecchie persone. Da siracusani ma anche da soggetti che viaggiano molto perché possono lavorare a distanza o hanno apprezzato la città e hanno deciso di fermarsi per periodi più o meno lunghi. La nostra aspirazione, però, va oltre perché vorremmo offrire un luogo in cui sia possibile sperimentare idee per nuove forme di imprenditorialità, possibilmente ad alto tasso di innovazione e in settori non tradizionali oppure di carattere sociale. Se si riesce a dotare questo spazio di servizi adeguati e farlo diventare un incubatore di imprese, avremo portato in avanti il tasso di modernità di Siracusa”.

La selezione delle offerte avverrà scegliendo quella economicamente più vantaggiosa, avendo come base un canone concessorio annuo di 33 mila 420 euro. Potranno partecipare all’avviso tutti i soggetti giuridici pubblici e privati o del privato sociale, comprese le imprese e le imprese sociali, in forma singola o aggregata, inclusi consorzi, associazioni temporanee di scopo e raggruppamenti temporanei di imprese.

Ogni partecipante può presentare una sola proposta sia in forma singola o aggregata e deve avere, oltre che i requisiti giuridici, una “comprovata competenza ed esperienza” nella gestione di spazi di co-working o di progetti europei. La conduzione deve essere diretta, quindi non è prevista la sub-concessione; dovrà qualificarsi come “centro di sviluppo dell’imprenditorialità e dell’innovazione urbana al servizio della città” relazionandosi con il Comune o altri soggetti istituzionali quali università, istituti scolastici del territorio, istituzioni locali, Unione Europea e ministeri.

La proposte, contenute in un unico plico, devono essere composte da un’offerta tecnica e da un’offerta economica e devono essere recapitate, entro le ore 13 dell’1 luglio prossimo, all’Ufficio protocollo di piazza Duomo 4. Gli interessati possono fare richiesta di sopralluogo inviando, entro il 17 giugno, un’e-mail all’indirizzo: patrimonio@comune.siracusa.it.