Catania, pedone travolto: guidatore fugge, si pente e si costituisce

Un automobilista travolge un pedone, scappa dal posto ma poi si costituisce. A Catania, in viale Africa, ieri un 25enne che guidava una Smart ha investito un uomo e non ha prestato soccorso. Il ferito è stato subito condotto all’ospedale Garibaldi in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero gravi e i medici infatti hanno riscontrato diverse lesioni e una frattura a una gamba.

Dal pentimento all’ammissione

Il mezzo coinvolto pare che fosse stato rinvenuto inizialmente abbandonato in via Umberto. Le autorità hanno così iniziato a indagare sulla vicenda per tentare di ricostruire i fatti e di individuare il responsabile. Il 25enne però si è costituito alla Tenenza dei Carabinieri di Misterbianco. Il ragazzo ha raccontato quanto avvenuto ai militari. Sono ancora in atto le investigazioni per determinare la dinamica precisa del sinistro.