Catania, il presidente Pelligra ringrazia i tifosi rossazzurri: “Ieri spettacolo meraviglioso allo stadio”

Record di presenze ieri al "Massimino" per Catania-Mariglianese: uno spettacolo che non ha lasciato indifferente il presidente Ross Pelligra

Entusiasmo, passione, euforia. Il Catania continua la sua cavalcata verso il ritorno in Serie C con il traguardo ormai sempre più vicino. Quello dei rossazzurri è stato, finora, un campionato perfetto, come fotografato perfettamente dalla classifica del girone I. Un trionfo totale quello della società di Rosario Pelligra, capace, sin dal suo arrivo la scorsa estate ai piedi del vulcano, di ricostruire un club in grado di far esplodere nuovamente l’amore della sua gente. Proprio il presidente siculo-australiano, ieri, ha assistito all’ennesimo successo casalingo – il 2-1 alla Mariglianese è valso infatti la 12° vittoria interna su altrettante gare giocate – in un match che ha visto registrare il record stagionale di presenze al “Massimino” con ben 16.371 spettatori.

Il presidente Pelligra: “Grazie a tutti i tifosi rossazzurri”

Uno spettacolo di coreografie, cori e colori rossazzurri, quello del vecchio “Cibali”, che non ha lasciato ancora una volta indifferente “Ross”.

Il numero uno etneo ha voluto così ringraziare per il supporto e l’affetto tutti i tifosi rossazzurri presenti ieri allo stadio e non solo.

“I nostri sostenitori sono stati decisivi – le parole di Pelligra in una nota – hanno offerto uno spettacolo meraviglioso con le loro coreografie e i cori, hanno dato coraggio alla squadra dopo il gol della Mariglianese, non si sono demoralizzati dopo il rigore parato ma hanno avuto sempre fiducia nei nostri ragazzi, trascinandoli così alla rimonta e al successo. Voglio ringraziare pubblicamente i catanesi per tutto questo e per le manifestazioni di stima e affetto che ricevo continuamente. Salutare dal campo le persone sugli spalti, per me, è sempre un segno preciso di rispetto: si tratta di un giusto omaggio, perché la loro presenza non è scontata e nemmeno dovuta. Credo fermamente che il Presidente di una società sportiva sia tenuto ad alimentare il dialogo con gli appassionati e con le nuove generazioni: per questo, quando assisto a una gara in casa, chiedo sempre di organizzare la premiazione prevista per gli abbonati e, quando è possibile, l’ingresso in campo dei bambini con i calciatori. Grazie a voi per la splendida domenica, cuori rossazzurri, e forza Catania!”

(Foto: Catania SSD)