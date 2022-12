Catania-Real Aversa 1-0, partita difficile ma tifosi estasiati allo stadio Massimino – FOTO

Tifosi esaltati e felici per la nuova vittoria del Catania SSD contro il Real Agro Aversa: le immagini più belle del match dallo stadio Massimino.

Il Catania continua la sua corsa inarrestabile verso la promozione in C. Al Massimino di Catania vittoria sofferta contro un coriaceo Real Aversa: ecco il racconto e le foto del match.

Catania – Real Aversa, 11 dicembre 2022: risultato e foto

Primo tempo senza grossi sussulti degli etnei e con qualche timida incursione degli avversari in area rossazzurra senza però creare grossi pericoli a Bethes.

Davanti a 14mila tifosi e con il presidente Ross Pelligra assieme al suo collaboratore di fiducia Mark Bresciano, gli etnei non potevano non regalare l’ennesima vittoria casalinga. Così al 59 della ripresa, l’incontro si sblocca con Rapisarda che dentro l’area di rigore anticipa tutti e fulmina Russo in uscita.

Per la squadra di mister Ferraro la partita si mette in discesa anche per l’espulsione della squadra avversaria. I minuti finali trascorrono con qualche preoccupazione per un lieve calo fisico che permetta al Real Aversa di rimanere davanti l’area catanese creando alcune occasioni da rete. Al triplice fischio finale, però, dopo una partita difficile è partita solita festa sotto le curve alla capolista campione d’inverno (immortalata anche le foto del match).

