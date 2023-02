Catania, si riqualifica il porticciolo di Ognina: ma la Commissione vuole vedere le carte FOTO

I lavori di riqualificazione di una parte del porticciolo di Ognina preoccupano Graziano Bonaccorsi, componente della commissione urbanistica.

Opere di riqualificazione di un’area in stato di degrado, per andare incontro alle esigenze dei pescatori ma anche dei fruitori della borgo. Sono quelle avviate in una delle parti del porto di Ognina, nella zona adiacente Piazza Mancini battaglia e finanziate da FLAG grazie al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

La riqualificazione del porticciolo

I lavori per un importo di 180 mila euro hanno preso il via da alcune settimane. Nel dettaglio, verrà realizzata “idonea pavimentazione e collocate una ringhiera metallica in conformità con quella esistente ed un’ ombraia finalizzata a favorire la permanenza in loco dei pescatori. Nella zona adiacente la rampa di accesso allo scalo sarà realizzata una stradella di collegamento opportunamente recintata da ringhiera e tratto di area a verde con piantumazione di cespugli e albero ornamentale. Nella zona sarà installato anche un adeguato impianto di illuminazione”. E’ quanto si legge sul sito di Flag riviera jonica etnea.

Ognina, le preoccupazioni del consigliere Bonaccorsi

Un intervento che ha messo in allarme il consigliere comunale del MoVimento 5 stelle Graziano Bonaccorsi che da tempo ha sollevato la questione della riqualificazione dell’area portuale dello storico Borgo marinaro di Ognina. A preoccupare l’esponente al consiglio comunale è in particolare la concomitanza dell’intervento con quello che sembrerebbe interessare il Porto vecchio e riguarderebbe una possibile concessione a privati. E sul quale Bonaccorsi ha sollevato alcune perplessità e presentato una interrogazione, e per il quale anche Cittainsieme è intervenuta.

Ognina, la Commissione vuole vederci chiaro

Adesso è l’intera commissione Urbanistica a chiedere di vedere gli atti. “Ho depositato formale richiesta di accesso agli atti per avere il progetto e tutta la documentazione, poiché, dopo alla mia richiesta orale non avevo avuto risposta – spiega Bonaccorsi. Anche la commissione Urbanistica si è rivolta alla direzione competente e ha invitato la dirigente Lara Riguccio, a riferire, per conoscere, tramite la documentazione, quale aree siano interessate ai lavori e se questo abbia a che vedere con il progetto di eventuale concessione demaniale per la gestione del porto vecchio”.