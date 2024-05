Da Catania a Trieste in elisoccorso: trasporto d’urgenza per bimbo malato

Il bimbo, affetto da gravi patologie, aveva bisogno di cure specialistiche: così è stato trasferito in elisoccorso dal Garibaldi a Trieste

Un bambino di 7 anni affetto da diverse patologie e ricoverato all’ospedale Garibaldi di Catania è stato trasferito a un istituto di cura triestino con un volo urgente dell’aeronautica militare. Il piccolo, originario della provincia etnea, a causa delle complesse condizioni di salute necessitava subito delle cure specialistiche dell’ospedale Burlo Garofolo di Trieste ma non poteva essere trasportato con voli civili. La prefettura così ha coordinato l’operazione di trasporto. In poche ore il bimbo ha così attraversato l’Italia giungendo a destinazione.

