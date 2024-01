Catania, ufficiale la cessione di Deli alla Casertana

Il Catania ha ufficializzato la partenza direzione Caserta del centrocampista Francesco Deli: etnei attivi sul mercato anche in uscita

Francesco Deli lascia il Catania. Il club rossazzurro, con una nota pubblicata sui propri canali social e sul proprio sito web, ha infatti comunicato la cessione del centrocampista ex Foggia direzione Casertana. Deli saluta così gli etnei con uno score di 14 presenze e due reti, quest’ultime suddivise tra la vittoria in Coppa Italia Serie C nel derby col Messina e il trionfale 0-4 di Benevento.

Deli lascia il Catania: il comunicato

“Catania Football Club – si legge – rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla Casertana F.C. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Deli. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 14 presenze e 2 reti, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.