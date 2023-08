Il Catania ufficializza l’arrivo di Samuel Di Carmine

Il Catania Football Club acquisisce Samuel Di Carmine, nato a Firenze il 29 settembre 1988. L'attaccante ha segnato 120 reti.

Il Catania Football Club acquisisce Samuel Di Carmine, nato a Firenze il 29 settembre 1988. L’attaccante ha segnato 120 reti (8 delle in 22 gare disputate in A nel 2019/20 con il Verona). È approdoto ai playoff fino alla conquista della prima promozione personale in carriera. Nel 2021/22 ha vestito la maglia della Cremonese. Il Perugia lo ha accolto in B a più riprese dal 2015 fino alla scorsa stagione. Nel 2017/18 con la formazione umbra ha messo a segno 22 gol.

La carriera del nuovo attaccante rossazzurro

È cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e ha debuttato nell’Olimpo del calcio italiano e in Coppa Uefa. Il ragazzo ha siglato all’esordio contro l’Elfsborg. Il calciatore ha indossato anche le maglie del Queens Park Rangers in Championship e nelle coppe nazionali inglesi, del Gallipoli, del Frosinone, del Cittadella, della Juve Stabia (disputandp la sua unica stagione in Serie C, nel 2014/15 con 14 marcature) e della Virtus Entella (tutte in B) e del Crotone in A.