Cda Ponte sullo Stretto, lavori partiranno entro luglio 2024: ok a programma esecutivo

Illustrato ''lo stato di avanzamento delle attività già avviate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina".

L’amministratore delegato della società che dovrà realizzare il Ponte sullo stretto di Messina, Pietro Ciucci, nel corso del primo cda ha illustrato ”lo stato di avanzamento delle attività già avviate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e il cronoprogramma delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo fissato per legge di approvazione del Progetto esecutivo entro il mese di luglio del 2024, con immediato avvio dei lavori”. Lo comunica la società in una nota.

Salvini: “Il Ponte porterà occupazione a terre affamate di lavoro”

Il ponte sullo Stretto sarà un “grande opera che porterà lavoro a terre, come la Sicilia e la Calabria, che sono affamate di lavoro“.

A dichiararlo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenendo in video-collegamento al congresso nazionale della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori.

Parlando inoltre del reddito di cittadinanza – che chiama “reddito di mantenimento” – Salvini sottolinea come si tratti di una misura che “disincentiva il lavoro”.