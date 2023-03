“Che Dio ci aiuti 7”, le nuove avventure del convento di Assisi: anticipazioni del 9 marzo

La serie è agli sgoccioli, ma le emozioni per i protagonisti continuano: ecco cosa succederà nelle prossime 2 puntate.

Giovedì 9 marzo 2023 su Rai Uno alle ore 21:25 andrà in onda la nona puntata della settimana stagione di “Che Dio ci aiuti“.

È oramai imperdibile la visione dato che la serie è agli sgoccioli e i telespettatori non vedono l’ora di sapere come andrà a finire nelle vite dei loro beniamini. La serie, giunta non a caso alla settima stagione, continua a mantenere un importante successo anche dopo l’addio di Suor Angela. Il pubblico è affezionato alle vicende delle giovani che abitano nel convento di Assisi, alla vita burrascosa dello psichiatra Emiliano, alle sorti che spetteranno al piccolo Elia e a cosa ne sarà della futura vita da suora di Azzurra.

Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni della puntata del 9 marzo

Nella nona puntata saranno trasmessi due nuovi episodi.

Primo episodio

In “Sempre con te”, titolo del primo episodio, Suor Teresa rinvia continuamente la chiamata ai Servizi Sociali. Si è affezionata al piccolo Elia e pensare di doversene allontanare la fa desistere dal compiere il suo dovere. Azzurra è stupita da questa presa di coscienza della Superiora, ma cerca il confronto con lei perché vuole capire quale pensa sia la scelta migliore per il bambino.

Per Cate e Ludovica sono giorni difficili. Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio. Trova fortunatamente il sostegno di Sara che cerca di rendersi utile solo che arreca danno a Emiliano nel farlo. Ludovica, invece, è alla ricerca estenuante dell’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Intanto, in convento ritorna Suor Costanza. È un’occasione per far visita ad Azzurra, ma incontra un suo amico d’infanzia Umberto grazie al quale rivive un evento del suo passato.

Le anticipazioni del secondo episodio di “Che Dio ci aiuti 7” del 9 marzo

Nel secondo episodio della nona puntata di “Che Dio ci aiuti 7”, intitolato “La forma dell’amore”, il piccolo Elia incontra la sua nuova famiglia. Il bambino sembra abbia fatto pace con l’idea di dover lasciare il convento. Dal canto suo, Suor Teresa si sta dedicando a mettere in scena l’infanzia di Gesù nel giorno della recita finale. Vuole che partecipino tutti, così coinvolge Emiliano, Sara, Corinna e Marco.

Inevitabilmente ci saranno gelosie e competizioni tra le due coppie. Per Cate è tempo di buone notizie. L’aver partecipato al coro le garantisce di avere più chances per accedere al conservatorio. Per Ludovica, invece, ci sono scelte difficili da prendere dopo che ha scoperto una verità scioccante sulla madre. Azzurra, infine, ha una rivelazione su Sara. Non sa come deve comportarsi e si interroga su cosa sia più giusto fare.

Dove e come guardare la serie

È possibile vedere “Che Dio ci aiuti 7” su Rai Uno, ma anche in diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay, dove sono disponibili gli episodi di tutte le sette stagioni, compresi gli ultimi andati in onda.

Sandy Sciuto