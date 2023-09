“Gomorra” al “Grande Fratello 2023”, l’attore Ciro Petrone tra i concorrenti: ecco chi è

L'attore, 35 anni, napoletano, è tra i concorrenti della nuova edizione del "Grande Fratello": biografia, carriera, fidanzata e altre curiosità.

Ciro Petrone è tra i concorrenti del Grande Fratello 2023: l’attore napoletano, 35 anni, è stato tra i protagonisti di “Gomorra” e adesso tornerà in televisione, ma in un reality.

Ecco tutte le curiosità sull’attore.

Ciro Petrone tra i concorrenti del Grande Fratello 2023, chi è

Noto principalmente per la sua abilità con il dialetto napoletano e per il ruolo di “Pisellino” nel film “Gomorra“, Petrone ha 35 anni e una lunga carriera alle spalle. Tra i film che lo vedono protagonista, oltre “Gomorra”, si ricordano: “La volpe a tre zampe” (2001), “Amare Amaro” (2018), “Gramigna” (2017), “La stoffa dei sogni” (2016), “L’Oro di Scampia” (2014), “Il ragioniere della mafia” (2013), “Song ‘e Napule” (2013), “Love is all you Need” (2012) e “Reality” (2012).

Il grande amore di Ciro Petrone, oltre al cinema, è il calcio. Da 7 anni ha una storia d’amore con Federica Caputo: la coppia è stata protagonista di “Temptation Island” nel 2019, ma da qualche tempo – stando a quanto detto dall’attore nella sua clip di presentazione al GF2023 – stanno “attraversando un momento difficile”.

Dopo aver varcato la Porta Rossa, Ciro si è unito a Rosy Chin nel Tugurio dicendole: “Fammi mangiare, sono troppo magro”. Allo chef la sfida: “Per ogni buon piatto che mi farai, io ti insegnerò un po’ di napoletano”.

