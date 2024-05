Concorso Corte dei Conti per funzionari: ecco come candidarsi

A seconda della posizione in cui ognuno intende candidarsi sono stati disposti due bandi, il primo scade il 30 maggio 2024, il secondo il 13 giugno 2024

È stato pubblicato il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento presso la Corte dei Conti di complessive 8 unità di personale (elevabili a 12, all’esito della revisione dell’assetto organizzativo degli uffici centrali e territoriali), di cui 4 unità, elevabili a 6, da inquadrare nell’area assistenti – profilo assistente tecnico – e 4 unità, elevabili a 6, da inquadrare nell’area funzionari, profilo di funzionario tecnico. A seconda della posizione in cui ognuno intende candidarsi sono stati disposti due bandi, il primo scade il 30 maggio 2024, il secondo il 13 giugno 2024.

Concorso Corte dei Conti, requisiti di ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea

Maggiore età;

Godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari

dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e

politici è riferito al Paese di cittadinanza)

Inoltre è necessario il possesso del seguente titolo di studio

Per il profilo di assistente tecnico:

diploma di istruzione professionale di perito industriale edile o di geometra;

Per il profilo di “funzionario tecnico”:

diploma conseguito nelle seguenti classi di laurea: (LM 4) Architettura e ingegneria edile-architettura; (LM 23) Ingegneria civile; (LM 24) Ingegneria dei sistemi edilizi; (LM 26) Ingegneria della sicurezza (come da tabella trasmessa da affari generali; o altra laurea specialistica (LS)

o magistrale (LM)

L’Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, verificando:

Qualità morali e condotta incensurabile

Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale

obbligo

obbligo Posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale

obbligo

obbligo Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro

impiego statale

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale Non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Come candidarsi

Il bando è pubblicato sul portale “inPA” e sul sito internet istituzionale della Corte dei Conti (Sezione amministrazione trasparente).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI