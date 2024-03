Concorso Infermieri Ospedale Valduce 2024, 90 posti a tempo indeterminato: ecco come partecipare

Il concorso è rivolto ai laureati, ed è aperto fino al 21 Aprile 2024 (ore 23:59)

La Congregazione Suore Infermiere dell’Addolorata – Ospedale Classificato Valduce ha annunciato un’importante opportunità per i professionisti nel campo della sanità con il lancio del Concorso Infermieri Valduce 2024. Previsti contratti a tempo indeterminato per 90 posti nel ruolo sanitario di infermiere. Il concorso è rivolto ai laureati, ed è aperto fino al 21 Aprile 2024 (ore 23:59).

Concorso Infermieri, i posti di lavoro

Le sedi di lavoro per il Concorso Infermieri Valduce 2024, considerando la sua natura aggregata, comprendono diverse strutture sanitarie associate all’iniziativa. Queste sedi sono principalmente concentrate nella regione Lombardia, offrendo una varietà di ambienti di lavoro tra cui ospedali, cliniche e centri di assistenza sanitaria distribuiti nel territorio. Tra le sedi principali figurano:

L’Ospedale Valduce a Como, che dà il nome al concorso, noto per i suoi elevati standard di cura e per essere un punto di riferimento nella regione.

Altre strutture sanitarie localizzate nelle province di Milano, Varese, e Lecco, che collaborano nell’ambito di questo concorso aggregato per garantire una copertura capillare delle necessità sanitarie della regione.

Concorso Infermieri, come è articolato

Il processo di selezione per il Concorso Infermieri Valduce 2024 è progettato per valutare le competenze, le conoscenze e le abilità dei candidati in modo oggettivo e trasparente. Esso si articola in diverse fasi:

Valutazione dei Titoli;

Prova Scritta;

Prova Pratica;

Colloquio.

Concorso Infermieri, come candidarsi

La domanda di partecipazione va inoltrata attraverso il seguente portale. Per poter partecipare è necessario possedere lo SPID. Inoltre, prima di inoltrare la domanda di partecipazione si consiglia di leggere con attenzione il bando e qualsiasi altra comunicazione riportata sulla pagina ufficiale.

