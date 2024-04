Concorso Infermieri Rhodense 2024, 40 posti a disposizione: ecco come partecipare

Per partecipare è necessario inoltrare la candidatura entro e non oltre il 9 maggio 2024 (scadenza ore 23:59)

È stato ufficialmente bandito il Concorso Infermieri Rhodense 2024, che prevede nello specifico ben 40 posti per laureati. Per partecipare è necessario inoltrare la candidatura entro e non oltre il 9 maggio 2024 (scadenza ore 23:59).

Concorso Infermieri Rhodense, i requisiti richiesti

Innanzitutto il concorso non prevede limiti di età. Per il resto è richiesto il possesso di Laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT01) ovvero Diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.

È inoltre necessario essere in possesso dell’iscrizione all’albo professionale (OPI). Tale iscrizione consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Concorso Infermieri Rhodense, cosa prevede

Prova scritta;

Prova pratica;

Colloquio orale;

Valutazione titoli

Concorso Infermieri Rhodense, come candidarsi

La domanda va inoltrata attraverso il seguente portale.

Per poter partecipare è necessario possedere lo SPID, mentre prima di inoltrare la candidatura si consiglia di prendere visione del bando e monitorare la pagina ufficiale.

