Concorso Ministero dei Trasporti, cosa studiare per la prova scritta

L'appuntamento per l'esame è il 28 marzo 2024 presso la Nuova Fiera di Roma

Pubblicato il calendario ufficiale con la data della prova scritta del Concorso Ministero dei Trasporti Assistenti Tecnici che prevedere ben 160 posti a tempo indeterminato per diplomati. La prova si svolgerà il 28 marzo 2024 presso la Nuova Fiera di Roma.

Concorso Ministero dei Trasporti, cosa prevede

Il concorso prevede 160 posti, suddivisi tra:

Codice A 80 assistenti – area professionale tecnica, ex profilo assistente geometra:

Sigla AG P-VdA-L Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria: n.15 posti Piemonte e n. 10 posti Liguria;

Sigla AG L-ER Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e Emilia Romagna: n. 12 posti Lombardia e n. 10 posti Emilia-Romagna;

Sigla AG V -TAA – FVG Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia: n. 3 posti Veneto;

Sigla AG T-M-U Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Toscana, Marche e Umbria: n. 6 posti Toscana, n. 5 posti Marche e n. 4 posti Umbria;

Sigla AG L-A-S Provveditorato Interregionale per il Lazio, Abruzzo e Sardegna: n. 4 posti Lazio, n.2 posti Abruzzo e n.2 posti Sardegna;

Sigla AG C-M-P-B Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata: n. 2 posti Campania, n. 2 Puglia, n. 1 posto Basilicata;

Sigla AG S-C Provveditorato Interregionale per la Sicilia e Calabria: n. 1 posto Sicilia e n. 1 posto Calabria.

Codice B 80 assistenti – area professionale tecnica, ex profilo assistente tecnico:

Sigla BT N-O: Direzione generale territoriale del Nord Ovest – n.13 posti in Lombardia, n. 6 posti in Piemonte, n. 3 posti in Liguria;

Sigla BT N-E: Direzione generale territoriale del Nord Est – n. 14 posti in Veneto, n. 7 posti in Emilia-Romagna, n. 5 posti nelle Marche;

Sigla BT C: Direzione generale territoriale del Centro – n.4 posti in Toscana, n. 1 posto in Umbria, n. 7 posti nel Lazio, n. 4 posti in Sardegna;

Sigla BT S: Direzione generale territoriale del Sud – n. 5 posti in Campania, n. 2 posti Molise, n. 6 posti in Puglia, n. 1 posti in Calabria, n. 2 posti Basilicata.

Concorso Ministero dei Trasporti, come è strutturato

Sono previste le seguenti prove per ognuno dei profili richiesti:

Prova selettiva scritta (Prova scritta);

Prova selettiva orale (Prova orale e stesura della graduatoria finale di merito).

La Commissione esaminatrice invierà gli esiti delle prove – scritte e orali- a Formez PA che provvederà a stilare, per ciascun codice e sigla concorso, le graduatorie di merito, distinte per regione, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e nella prova orale.

Concorso Ministero dei Trasporti, la prova scritta

La prova si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche in più sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

La fase selettiva scritta si articola in una prova volta a verificare il possesso delle competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e a verificare l’attitudine del candidato all’espletamento delle funzioni del profilo professionale in argomento, mediante la somministrazione di n. 60 domande con risposte a scelta multipla, da risolvere in 90 minuti, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. La prova scritta si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Concorso Ministero dei Trasporti, la prova orale

La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta.

In sede di prova orale si procede altresì all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché dell’ordinamento del Ministero e di nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della pubblica amministrazione, normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Alla prova selettiva orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intenderà superata se è stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi).

Concorso Ministero dei Trasporti, data delle prove scritte

Le prove scritte si svolgeranno il 28 marzo 2024 presso la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM – Padiglione 3, ingresso EST secondo il seguente calendario:

28 marzo 2024 alle ore 9,30 – Codice B: n. 80 unità – Famiglia professionale tecnica, ex profilo “assistente tecnico”;

28 marzo 2024 alle ore 14,30 – Codice A: n. 80 unità – Famiglia professionale tecnica, ex profilo “assistente geometra”.

Concorso Ministero dei Trasporti, come scaricare il bando

