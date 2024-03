Concorso Ministero della Salute, 11 posti per diplomati: ecco come partecipare

La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre l’8 Aprile 2024

È stato pubblicato lo scorso 6 marzo un nuovo bando di Concorso Assistenti Amministrativi nel Ministero della Salute per 11 posti riservati alle categorie protette. Per partecipare è sufficiente un diploma, mentre la domanda deve essere inoltrata entro e non oltre l’8 Aprile 2024 (ore 23:59).

Concorso Ministero della Salute, i requisiti per partecipare

Persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione Mondiale della Sanità;

Persone nelle condizioni di cui all’art.1, comma 1 della legge 12 giugno 1984, n.222 ovvero persone assicurate la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale a meno di un terzo;

Persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

Persone non vedenti o sorde, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381, come successivamente modificate;

Persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Concorso Ministero della Salute, come è strutturato

Eventuale prova preselettiva che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

Una prova scritta che si svolgerà mediante l’utilizzo di strumentazione informatica e di tecnologia digitale, anche in sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti;

Una prova orale che potrà essere svolta in videoconferenza.

Concorso Ministero della Salute, come candidarsi

La domanda deve essere inviata sul Portale unico del reclutamento INPA.

Per poter partecipare è necessario possedere:

– Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);

– una PEC

