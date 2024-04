Confindustria Catania, approvata la squadra di presidenza per i prossimi quattro anni

Cinque i vicepresidenti elettivi che affiancheranno Cristina Busi

Su proposta della presidente designata Cristina Busi, il Consiglio generale di Confindustria Catania ha approvato ad ampia maggioranza la squadra di presidenza per il prossimo quadriennio.

Cinque i vicepresidenti elettivi che affiancheranno Cristina Busi. Si tratta di Franz Di Bella, presidente e amministratore delegato di Netith Care (vicepresidente vicario), Marco Causarano, amministratore delegato di Sicania Chimica, Lucio Colombo, amministratore delegato di STMicroelectronics, Mario Indovina, amministratore unico Le Dune Sicily Hotel, Arturo Lentini, account manager sales di Tim Enterprise. Tesoriere dell’associazione è stato eletto Michele Pennisi, amministratore unico di Sicilenergia.

Il programma

L’Assemblea generale dei soci si riunirà il prossimo 10 maggio, alle ore 8.00, in seduta privata, presso l’Auditorium del Monastero dei Benedettini. Seguirà, alle ore 10.30, la seduta pubblica alla presenza di autorità e rappresentanti delle istituzioni che avrà per tema: “I valori di impresa. Confindustria Catania per un modello di sviluppo responsabile e sostenibile”.