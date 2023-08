Internet “lumaca” in Sicilia di sera, a Catania e Palermo le connessioni peggiori – I DATI

Connessione Internet a rilento in Sicilia durante la sera, la situazione peggiore si registra a Catania e Palermo. Il report di OpenSignal.

La connessione Internet mobile in Sicilia è tra le peggiori d’Italia. In particolare, la situazione peggiore viene riscontrata a Catania e Palermo, le due maggiori città dell’Isola. Lo sottolineano i dati contenuti all’interno del report realizzato da OpenSignal, società indipendente di analisi delle reti di comunicazione.

Nell’analisi, la società ha voluto esaminare i livelli di congestione sperimentati dagli utenti nelle principali città italiane e in tutto il Paese durante l’utilizzo delle connessioni 4G e 5G.

Il report di OpenSignal

Il report mette in paragone 21 città italiane, confrontando l’esperienza di rete nelle ore di maggio traffico della giornata, vale a dire nella fascia oraria compresa tra le 18 e 23.59, rispetto a quella della mattina, compresa tra le 6 le 11.59.

In base ai dati, la connessione rallenta parecchio durante le ore serali in tutta Italia. Tuttavia, è il Sud – e in particolare la Sicilia – a registrare i rallentamenti maggiori, con le due maggiori città siciliane particolarmente colpite.

Connessione Internet, la situazione in Sicilia

Per quanto riguarda Palermo – la peggiore delle 21 città prese in esame – OpenSignal evidenzia riduzioni della velocità di download del 23,2%. Nella città di Catania, invece, i rallentamenti vengono quantificati per il 19,7%. Con questo dato la città dell’elefante si posiziona come quindicesima nella graduatoria.

Nella classifica viene menzionata anche la città di Messina. In riva allo Stretto il decremento della velocità di download è leggermente minore rispetto alle altre due città siciliane prese in considerazione. Si parla infatti del 18%, dato che consente al capoluogo peloritano di piazzarsi in decima posizione.

Connessione Internet, di sera pratiche di risparmio in atto

“Gli operatori di rete italiani – spiega OpenSignal stanno implementando pratiche di risparmio energetico durante la notte, che possono avere un impatto sull’esperienza complessiva dei consumatori durante quelle ore”. Tali misure di risparmio energetico, continua ancora la società, “variano a seconda della città e dell’operatore”.

“Questi dati – afferma il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – indicano una attenzione alle grandi citta siciliane da parte degli operatori che è ancora insufficiente a garantire una qualità del servizio paragonabile a quella sperimentata dagli utenti nel resto d’Italia. Nessuna differenza, invece, nei costi degli abbonamenti: sono uguali a Palermo e a Torino, a Roma e a Catania“.