Corsa ai regali di Natale, oltre 2 milioni gli italiani ritardatari a caccia dell’idea giusta

Con la corsa allo shopping last minute del weekend sale a circa 8 miliardi la spesa degli italiani per i regali di Natale 2023 da mettere sotto l’albero per se stessi o per gli altri, in aumento del 6% rispetto allo scorso anno. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che sono poco più di 2 milioni i ritardatari a caccia dell’idea giusta.

32% vuole contenere budget sotto la soglia dei 100 euro

“Una maggioranza del 32% – sottolinea la Coldiretti – ha deciso di contenere il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 38% arriva fino a 200 euro e un altro 12% si spinge a 300 euro. Ma c’è anche un 11% che spende tra 300 e 500 euro, un 2% che arriva a 1000 e una ristrettissima minoranza dell’1% che supera i 2000 euro, mentre un 4% preferisce non svelare la spesa”.

I luoghi privilegiati dello shopping dell’ultim’ora

I luoghi privilegiati dello shopping dell’ultim’ora sono quasi esclusivamente centri commerciali, negozi e mercatini mentre il canale on line sconta i forti dubbi sul fatto che quanto acquistato possa non arrivare in tempo per Natale. Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo viene registrato nelle ultime ore dai mercatini che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura. Si conferma anche una spinta verso regali utili. Un orientamento che premia l’alimentazione con la ricerca di prodotti del territorio.