Cosenza, maxi operazione anti ‘ndrangheta: 137 indagati a vario titolo

Cosenza al centro delle operazioni anti ‘ndrangheta in queste ore. Alle prime luci di martedì 14 maggio, infatti, polizia e guardia di finanza hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare nei confronti di 137 indagati (in via di evoluzione e sull’intero territorio nazionale).

Cosenza, operazione anti ‘ndrangheta: 137 indagati

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i reati ipotizzati a vario titolo sarebbero quelli di associazione di tipo ‘ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dalle modalità e dalle finalità a stampo mafiose, e altri numerosi delitti anche aggravati dalle modalità e finalità mafiose.