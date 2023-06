Costruisce bomba rudimentale ma gli esplode in mano: 37enne in fin di vita

Sotto choc le persone residenti nel vicinato

Una deflagrazione potente, tale da fare tremare i vetri delle abitazioni suscitando tanta paura nelle persone del vicinato. In particolare, a raccontare dell’esplosione è una signora che, ancora sotto choc, ha riferito che la violenta deflagrazione è avvenuta ieri intorno alle 13 in una palazzina in zona Apsella, frazione nella provincia di Pesaro Urbino.

Uno scoppio improvviso

A causarla lo scoppio di un ordigno rudimentale esploso all’improvviso mentre veniva fabbricato in casa. L’uomo che stava realizzando quella bomba artigianale è in fin di vita all’ospedale di Ancona.