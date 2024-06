Crolla balaustra di vetro di una discoteca al terzo piano: decessi e feriti

In Messico una balaustra in vetro di uno dei balconi di un locale è crollata facendo precipitare molti giovani.

In Messico una balaustra in vetro di uno dei balconi di un locale è crollata facendo precipitare al suolo una ventina di giovani provocando decessi e feriti. I fatti sono avvenuti tra venerdì e sabato intorno a mezzanotte. L’incidente si è verificato piano del centro commerciale Alttus a San Luis Potosì, capoluogo dell’omonimo stato. Sul posto si trova la discoteca Rich e il bilancio attuale sarebbe di 2 morti e 15 feriti (almeno 5 sono ricoverati in gravissime condizioni). I ragazzi sono sono caduti da un’altezza di circa 12 metri. In un video delle telecamere di sorveglianza sono riprese le scene drammatiche.

Le ricostruzioni inziali

La folla di giovani attendeva l’esibizione di un cantante, Kevin Moreno. Dalle prime notizie pare che l’incidente sia dovuto al sovraffollamento. I presenti sostengono che la calca elevata era dovuta alla presenza dell’artista. Anche l’esterno e le scale erano colme. Pare che tentando di entrare nel luogo sarebbe iniziata una sorta di “spinta” che potrebbe aver causato la rottura dei 3 metri di ringhiera di vetro.

La Procura Generale dello Stato di San Luis Potosí ha aperto un fascicolo di indagine sul crollo. Si investiga pure sui decessi ed è stata disposta l’autopsia. Il sindaco, dopo aver espresso le proprie condoglianze, ha rassicurato la cittadinanza affermando che il consiglio comunale non consentirà che la vicenda sia impunita.