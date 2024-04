VIDEO | Dalla devastante emergenza incendi alla tromba marina: “spettacolo” naturale in Messico

I filmati dell'evento naturale hanno fatto rapidamente il giro del mondo.

Tromba d’acqua (o tromba marina) avvistata nella zona costiera di Xpu Ha e nella Playa del Carmen, in Messico: un fenomeno più unico che raro, ripreso in video diventati in pochissimo tempo virali sui social.

Una tromba marina se registró hoy en Puerto Aventuras🤩🌪️🌀 pic.twitter.com/pnF2paeXHI — Playa Riviera (@PlayaRiviera) April 25, 2024

Sorpresi i cittadini e i turisti dell’area, che non hanno perso tempo a riprendere l’incredibile fenomeno naturale con i propri cellulari.

I video diffusi sui social – ripresa da varie aree della costa messicana, in particolare tra Xpu Ha e Playa del Carmen – riprendono “l’imbuto” girare a velocità sostenuta al largo della costa di La Bocana. La Secretaría de Protección Civil di Solidaridad, l’ente di Protezione civile della municipalità in cui è avvenuto l’episodio, ha commentato su X: “Delle formazioni di nubi nella zona litorale di Xpuha, formatesi con il calore depositatosi in mare, ha generato instabilità meteorologica e ha dato vita a questa tromba marina (…) Anche se queste trombe d’acqua non sono pericolose, si consiglia di prendere le giuste precauzioni”.

#TiempoEnSolidaridad | 🌪️ Un núcleo de nubes de desarrollo en la zona litoral de Xpuha con el calor almacenado en el mar, generó inestabilidad y surgió esta tromba marina, ya serán muy comunes en nuestro litoral del estado. Aunque no son peligrosos, toma tus precauciones. pic.twitter.com/TehzckgLT8 — SPC_Solidaridad (@SPC_Solidaridad) April 25, 2024

Recentemente anche l’emergenza incendi

Le trombe d’acqua non sono l’unico fenomeno naturale che è diventato recentemente molto comune in Messico. Purtroppo, nelle scorse settimane sono diventate virali le immagini di un fenomeno ben più grave ed esteso – sempre in qualche modo legato al cambiamento climatico e ai suoi effetti: parliamo dell’emergenza incendi, che ha devastato intere città e aree boschive in quasi tutti gli Stati del Messico.

Foto e video da X (@PlayaRiviera)