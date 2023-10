Crolla l’impalcatura e gli operai restano sospesi a 150 metri dal suolo

Shock per un evento tragico avvenuto in Brasile. Otto operai di un cantiere edile penzolavano a quota 150 metri da terra.

Shock per un evento tragico avvenuto in Brasile. Otto operai di un cantiere edile penzolavano a quota 150 metri da terra da una struttura metallica in cima a un edificio in costruzione a Chácara Santo Antônio, nella zona sud di San Paolo. A determinare il dramma il crollo di un’impalcatura che collegava due torri di 33 piani in costruzione. Stando alle prime notizie pare che ci sia un decesso mentre tutti i restanti lavoratori sono stati soccorsi.