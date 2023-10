Crolla il soffitto di una casa in vendita durante sopralluogo nel Ragusano, un ferito

Al momento del crollo si trovavano gli agenti immobiliari ed i potenziali acquirenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118

Un soffitto di una casa in vendita è crollato improvvisamente mentre si stava effettuando un sopralluogo. Il curioso incidente si è verificato in via Amato a Comiso, in provincia di Ragusa.

Un ferito

Al momento del crollo, secondo quanto riportato dal sito Ragusa Oggi, si trovavano gli agenti immobiliari ed i potenziali acquirenti. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito. Presenti gli agenti di polizia per chiarire l’accaduto.