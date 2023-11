“Dammi vento”, domenica 26 novembre la presentazione del libro ad Aci Castello

Paola Mezzogori e Sandro Ardizzon presenteranno dal vivo il loro libro "Dammi Vento". Ecco come partecipare.

Domenica 26 novembre alle ore 17,30 alla sala Jala Asd del lungomare Scardamiano 47 di Aci Castello, in provincia di Catania Paola Mezzogori e Sandro Ardizzon presenteranno dal vivo il loro libro “Dammi Vento”.

Dammi vento libro presentazione

In occasione dell’incontro verrà raccontata una storia di vita, di mare, d’amore e di avventura. Un appuntamento da non perdere per vivere le emozioni vissute dai due autori. L’ingresso per assistere alla presentazione dell’opera è gratuito su prenotazione.

Per info e prenotazione è possibile contattare i numeri 349-7875405 e 344-2922067 o inviare una mail all’indirizzo info@jalacicastello.it.