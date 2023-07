Il “volo” fatale dall’impalcatura, disposta autopsia sul corpo di Renzo Sciammetta

Le indagini sulla tragedia sul lavoro sono affidate ai carabinieri di Santo Stefano di Camastra.

Disposta l’autopsia sul corpo di Renzo Sciammetta, l’operaio edile che ha perso la vita in seguito a un incidente mortale sul lavoro a Caronia (in provincia di Messina).

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra.

L’incidente e la morte di Renzo Sciammetta, disposta autopsia

L’autopsia servirà a chiarire alcuni elementi relativi alla dinamica dell’incidente e l’esatta causa della morte dell’operaio edile. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – nato a Patti e originario di Montagnareale – sarebbe precipitato da un tetto in legno mentre eseguiva dei lavori in contrada Marascotto a Caronia.

Un volo di circa 3-4 metri, rivelatosi purtroppo fatale per l’operaio, l’ennesima vittima sul lavoro in Sicilia nel giro di poche settimane. Inutile anche la corsa disperata all’ospedale di Sant’Agata di Militello per tentare di salvargli la vita.

Sulla tragedia sono in corso le indagini di rito per individuare eventuali responsabilità. Nel frattempo, sui social, l’intera comunità esprime cordoglio per la morte di Renzo Sciammetta. “Oggi per fatalità o… è morto mio fratello Renzo“, ha scritto ieri il fratello della vittima, Salvatore Sciammetta.

