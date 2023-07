La caduta fatale e la morte, la vittima è l’operaio Renzo Sciammetta

Ecco chi è la vittima del tragico incidente sul lavoro avvenuto nelle scorse ore a Caronia (ME).

Renzo Sciammetta, 40 anni, è la vittima del tragico incidente sul lavoro che si è verificato nelle scorse ore a Caronia, in provincia di Messina.

Nato a Patti e originario di Montagnareale, l’operaio è deceduto dopo una brutta caduta in contrada Marascotto.

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta da una struttura in legno mentre eseguiva degli interventi in contrada Marascotto. L’intervento degli operatori del 118 e il tentativo di trasferimento all’ospedale di Sant’Agata di Militello, purtroppo, si sono rivelati inutili: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Caronia e della compagnia di Santo Stefano di Camastra per i rilievi e gli accertamenti di rito. A poche ore dalla tragedia, sono numerosi i messaggi di cordoglio presenti sul web: “Oggi per fatalità o… è morto mio fratello Renzo“, scrive il fratello della vittima Salvatore Sciammetta.

L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di giovedì 13 luglio. Al momento non si hanno notizie relative allo svolgimento dei funerali del malcapitato, l’ennesima vittima di incidente sul lavoro in Sicilia nel giro di poche settimane.

Fonte immagine: Facebook – Davide Arlotta