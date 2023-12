L’artigianato come modello sostenibile

Il bilancio dell’Eco Festival 2023, iniziativa Erasmus+ svoltasi tra Malta e Catania

L’artigianato legato all’ambiente come modello per accrescere la consapevolezza della società sulle questioni ambientali. Con la fine del 2023, è tempo di bilanci per l’Eco Festival, l’iniziativa tenutasi contemporaneamente a Malta e in Italia durante i mesi di giugno e settembre.

Una manifestazione che nel nostro Paese si è svolta a Catania, dal 22 al 24 settembre, con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza ecologica tra turisti e residenti, suscitando un grande interesse nelle sue varie attività. L’evento ha attirato 40 marchi ecologici, divisi equamente tra 20 piccole imprese maltesi e 20 italiane, che hanno presentato una vasta gamma di prodotti eco-consapevoli tra cibo, moda, arredamento, servizi benessere e altro ancora. Il paesaggio culinario del festival vantava prelibatezze locali, biologiche e a base vegetale. In particolare, si sono evidenziati birre artigianali alla spina, kombucha e vini biodinamici, tutti a testimonianza di un impegno per un consumo locale e sostenibile. Diversi workshop e dibattiti hanno coperto una serie di temi legati alla vita sostenibile, inclusa la tecnologia blu, lo stile di vita a zero rifiuti, l’agricoltura rigenerativa e il benessere olistico.

L’evento ha presentato spettacoli dal vivo e attività coinvolgenti mirate a educare i bambini sulla sostenibilità, l’economia circolare e la responsabilità ecologica. Una piattaforma vivace che ha favorito interazioni significative, consentendo ai visitatori di esplorare, impegnarsi e creare reti con spiriti affini, fornendo alternative eco-consapevoli nelle scelte di consumo e sostenendo le piccole imprese che privilegiano obiettivi orientati allo scopo piuttosto che il mero profitto.

L’Eco festival 2023, un’iniziativa Erasmus+ organizzata congiuntamente da Eco Market Malta e Scie Eventi dall’Italia, è andato oltre i confini di un festival convenzionale. La sua missione principale ha superato i confini, mirando a diffondere stili di vita sostenibili, promuovere l’economia circolare e contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sia a Malta che in Italia.

“I risultati di apprendimento di questo evento innovativo sono stati profondi – si legge in una nota -. È stato un crogiuolo in cui i marchi partecipanti hanno tratto ispirazione, condiviso esperienze e favorito collaborazioni. Il festival si è rivelato un successo inequivocabile, testimoniato dalle eccezionali vendite sia delle imprese maltesi che italiane. L’enorme entusiasmo dei partecipanti ha sottolineato il desiderio di esperienze e offerte immersive del festival. In sostanza, l’Eco festival 2023 è emerso come un potente catalizzatore, inaugurando un impegno unificato verso pratiche di vita sostenibili e rafforzando le collaborazioni interculturali tra Malta e Italia”.