Eco Festival 2023, a Catania la tre giorni sull’ambiente e artigianato sostenibile

L'appuntamento è a Villa Pacini dal 22 al 24 settembre. Domenica 23 modererà Antonio Leo, giornalista del Quotidiano di Sicilia

Un ponte ideale tra Sicilia e Malta all’insegna dell’artigianato sostenibile e della tutela ambientale. Un luogo di incontro tra le associazioni per discutere di riciclo, verde pubblico e città resilienti rispetto ai cambiamenti climatici. Sono questi alcuni dei temi che animeranno l’Eco Festival 2023 in programma a Catania dal 22 al 24 Settembre, dalle ore 10:00 alle 22:30, a Villa Pacini. La manifestazione, ideata nella cornice del progetto europeo “Erasmus+”, vede la collaborazione dell’Associazione Scie Eventi di Catania con l’Eco Market Malta e verrà presentata il 20 settembre 2023 alle ore 11:00 presso il padiglione D (aula consiliare) della Sede Istituzionale della Prima Municipalità – Centro Storico (via Zurria n° 67) con la presenza di Francesco Maurizio Bassini, Presidente della Iª Municipalità insieme alla giunta consiliare della Iª Municipalità del Comune di Catania.

“Il progetto Erasmus+ ha coinvolto in totale 40 realtà artigianali, 20 siciliane e 20 maltesi che saranno ospitate a Catania in questa seconda tappa – si legge in una nota degli organizzatori – L’Eco Festival 2023 rappresenta una nuova esperienza per noi, uno scambio interculturale che ci permette di conoscere e far conoscere realtà artigianali siciliane a Malta e viceversa. Abbiamo sempre considerato l’artigianato legato all’ambiente e alla sostenibilità: con questo progetto rafforziamo ulteriormente il nostro obiettivo di sensibilizzazione della collettività. Ci auguriamo che le prossime edizioni dell’Eco Festival possano contribuire ad aumentare la consapevolezza della società sulle questioni ambientali”.

Il programma del Festival

L’Eco Festival 2023 vedrà coinvolte 50 realtà artigianali e nelle tre giornate della manifestazione sono previste diverse attività tra cui laboratori per bambini, workshop e iniziative per sensibilizzare la collettività sulle tematiche ambientali.

Venerdì 22 Settembre sarà la giornata dedicata all’economia circolare, grazie al contributo di Enti del Terzo Settore, i quali dopo un momento di dialogo con il pubblico sull’impatto e gestione dei rifiuti e sul valore dell’economia circolare, svolgeranno un’attività di clean up presso la Villa Pacini e le zone adiacenti al parco.

Sabato 23 Settembre sarà la giornata dedicata alla connessione tra Verde Pubblico e Salute, grazie al contributo di Enti del Terzo Settore, i quali dialogheranno con il pubblico sui temi della salute e del verde pubblico urbano. Successivamente sarà svolta una piantumazione a completamento dell’aiuola limitrofa ai bagni pubblici comunali situati all’esterno di Villa Pacini.

Domenica 23 Settembre, infine, si terrà una tavola rotonda in cui Enti del Terzo Settore e esperte/i del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Catania, dialogheranno sui rischi e gli interventi per la salvaguardia del territorio e restituiranno le attività svolte nelle giornate precedenti. L’incontro verrà moderato dal giornalista del Quotidiano di Sicilia, Antonio Leo.

Le tre giornate, prevedono inoltre, la presenza di artisti locali di fama internazionale, che intratterranno il pubblico attraverso la loro musica nelle tre serate dell’Eco Festival 2023.