Elezioni amministrative, tutti i candidati nei comuni dell’Agrigentino

Sono 14 i Comuni della provincia di Agrigento dove il prossimo 28 e 29 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative. Si voterà con sistema proporzionale a Licata, mentre con il maggioritario a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.

A Licata corsa a tre per la poltrona da primo cittadino dopo Galanti. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia tutti insieme per sostenere la candidatura a sindaco dell’ex primo cittadino Antonio Balsamo che sarà appoggiato dalle liste civiche Forza Licata, Noi e Insieme per Licata.

Noi – Giuseppe Buscemi, Francesco Lombardo, Elio De Caro, Salvatore Di Carlo, Gaetano Greco Polito, Saverio Iannello, Giovanni Incatasciato, Virgilio Lauria, Luigi Lanza, Gianluca Lo Bracco, Gaetano Manuello, Mario Parisi, Luigi Rinascente, Giuseppe Schembri, Paolo Sottile, Giseppina Todaro, Benedetta La Placa, Vincenza Russotto, Donatella Italiano, Elena Petraroli, Maria Galanti, Angela La Greca, Maria Concetta Puzzo, Anna Triglia.

Insieme per Licata – Carmelo Caico, Gianluca Ciotta, Francesco Circo, Angelo Curella, Riccardo Florio, Salvatore Gambino, Luigi Lauricella, Alessio Munda, Gaspare Damanti, Vincenzo Sferrazza, Paolo Todaro, Alessandro Vitali, Vincenzo Lana, Giuseppina Vicari, Arianna Consagra, Carmelinda Peritore, Carmela Vedda, Rosalia Schifano, Rosa Scrimali, Gloria Pisciotta, Giada Perez, Carmelinda Callea, Domenica Bonfissuto, Salvatore Scerra.

Forza Licata – Cristoforo Antona, Andrea Burgio, Angelo Caico, Rosario Cosentino, Emanuele Cammarata, Luca Indaco, Ignazio Incorvaia, Tony Rocchetta, Salvatore Nicolosi, Salvatore Saporito, Vincenzo Sferrazza, Giovanni Spiteri, Giuseppe Licata, Roberto Lazzaro, Annalisa Grillo, Stefania Rolla, Maria Sitibondo, Manuela Cascino, Maria Antonietta Arena, Cinzia Carfì, Vincenza Morello, Giuseppina Ferranti, Maria Criscione, Angela Cusumano.

Lega Salvini Premier – Concetta Alabiso, Rossella Bugiada, Savio Burgio, Giada Cannizzaro, Silvana Cantavenera, Vincenzo Cuttaia, Angelo Di Paola, Elia Di Prima, Rosanna Farruggia, Giuseppe Federico, Elvira Gargiulo, Roberta Generoso, Ignazio Graci, Vincenzo Graci, Carmelo Marotta, Giulia Milazzo, Gerardo Morello, Daniela Mulè, Jenna Ortega, Maria Platamone, Sharon Russo, Bernardo Scrimali, Angelo Vittorioso, Giada Volpe.

Fratelli d’Italia – Angelo Antona, Livia Bellavia, Gaetano Bonvissuto, Piero Cagnino, Antonino Cannistraro, Giacomo Cicatello, Elvira Corvo, Giacomo D’Andrea, Roberta De Marco, Stefania Graci, Annalisa Lauria, Lavinia Licata, Calogero La Greca, Miriam Magliarisi, Giuseppe Mancuso, Tanino Molinaro, Francesco Moscato, Veronica Navobi Porrello, Piero Santoro, Salvatore Sciumè, Eleonora Scrimali, Angela Vedda, Matteo Zappulla.

Forza Italia – Michelangelo Alongi, Giovanna Amato, Salvatore Bonetta, Alessia Cacciatore, Teresa Cafà, Carmelo Canta, Clara Consagra, Bernardo Deoma, Gabriella Di Franco, Francesco Galanti, Angelo Incorvaia, Rosa Alba La Greca, Rosaria Marchiafava, Angelo Milazzo, Angelo Ripellino, Angela Urso, Antonio Vecchio, Dalila Zagarrigo.

Le liste a sostegno del candidato Angelo Iacona, consigliere comunale uscente e già amministratore, sono:

Onda – Agosta Sonia, Arcieri Filippo, Aronica Sabina, Ballacchino Filippo, Balsamo Giuseppe, Candiano Concetta, Costa Angelo, De Caro Liborio, Del Negro Marilena, Denicolò Maria Croce, Di Franco Camilla, Di Paola Silvestro, Farruggio Martina, Galia Gaetano, Guttadauro Vincenzo, Incorvaia Francesco, La Cognata Alessandro, Malfitano Carmelo, Mantia Gianluca, Marrali Flavia, Pomilia Jessica, Ripellino Giuseppe, Vasile Gennina Magdalena, Serravalle Nikol.

Democrazia Cristiana – Giuseppe Russotto, Tiziana Augusto, Giuseppe Peruga, Salvatore Posata, Giuseppe Infusino, Vincenza Genoese, Giuseppina La Cognata, Caterina Livrizzi, Teresa Stefania Galanti, Teresa Cusumano, Vincenza De Caro, Sharon Bennici, Gaetano Marasà, Concetta La Rocca, Floriana Cicatello, Francesca Demarco, Francesco Salviccio, Paolo Bonfiglio, Giuseppe Mulè, Francesco Repoli, Melania Maria Pia Cellura, Rosa Cassaro, Vincenzina Bonelli, Antonino Sica.

Udc – Violetta Callea, Giuseppe Bennici, Rosario Alessandrello, Gaia Cosentino, Antonino Blandino, Antonio Angelo Caico, Carmela Greco Polito, Vincenzo Saito, Stefania Licata, Massimiliano Oteri, Gaetana Marchese, Eduardo Magliarisi, Rosalia Proto, Vincenzo Savone, Jessica Fontana, Vincenzo Licata, Gaetano Lo Vullo, Maria Gastrucci, Gaetano Sacco, Angela Fiordaliso, Michelangelo Vinciguerra.

Gli assessori designati sono: Adriano Signorelli, Angelo Costa, Gaspare Cardella

Poi c’è la candidatura dell’archeologo Fabio Amato sostenuto dal M5S, Pd e il movimento “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca e la lista civica Restart.

Movimento 5 Stelle – Giuseppe Amato, Salvatore Ballacchino, Patrizia Caffarello, Lina Candiano, Giovanni Carlino, Elisa Cigna, Giuseppe Corbo, Erika Costanza, Angelo Cuttaia, Elio D’Orsi, Viviana Dainotto, Angelo De Marco, Saverio Iannello, Delia Incorvaia, Pasquale Leto, Pierangelo Malfitano, Giuseppe Patti, Sara Ripellino, Miriam Russello, Camillo Todaro, Giuseppa Letizia Trapani, Daniele Vecchio, Eusebio Vicari, Francesca Vitali.

Partito Democratico – Tiziana Alesci, Marco Antona, Angelo Cellura, Gaetano Costanzino, Maria D’Andrea, Angelo Di Falco, Enza Drago, Giovanna Farruggio, Paolo Iacopinelli, Antony Iannello, Angelo Incardona, Maria Liotta, Gianni Lombardi, Alina Marzullo, Donatella Meli, Alessia Peritore, Santo Peritore, Alfredo Quignones, Antonio Rinciani, Giuseppe Santamaria, Vincenzo Sica, Vitalba Sorriso, Calogero Vitali, Concetta Zirafi.

Restart – Alessia Agnino, Lorena Amoroso, Daniele Antona, Daniele Cammilleri, Rosaria Cantavenera, Daniele Consagra, Eliana Curella, Vincenzo Cuttitta, Carmelo Di Miceli, Carmela Galletto, Alessandro Gallì, Francesco Grillo, Giorgia Incorvaia, Maria Lombardo, Giuseppa Pisano, Tony Polito, Gianvito Rametta, Luca Scalisi, Gaetano Schembri, Dario Tardino, Giuseppe Tarlato Cipolla, Maria Timoneri, Sergio Vincenti, Vanessa Zirafi

Sud chiama Nord – Giuseppe Alfano, Angela Arrigo, Vincenza Avanzato, Erika Battaglia, Maria Buscemi, Ignazio Bonsignore, Melchiorre Caci, Giuseppe Cammarata, Antonella De Caro, Giuseppe De Cristofaro, Gaetano Federico, Massimo Ficarra, Kathrine Giordano, Giuseppe Liotta, Carmela Mancuso, Maurizio Mancuso, Angela Ricotta, Antonella Ritrovato, Giuseppe Sanfilippo, Giovanna Tardino, Fabio Todaro, Vincenzo Vedda, Alessio Vetri, Angela Maria Zirafi.

I tre assessori indicati sono Giuseppe Alaimo, Carola Costanza e Angelo Castellino.

Nel comune di Santo Stefano di Quisquina l’uscente sindaco Francesco Cacciatore, è l’unico candidato alle prossime elezioni amministrative. “Essere unico candidato non è la condizione auspicata. Con una sola lista l’antagonista è un avversario subdolo, si chiama astensione. Lo affronteremo con un’informazione capillare facendo capire ai cittadini l’importanza di recarsi alle urne. Non nascondo una certa preoccupazione, ma ho fiducia nei miei concittadini”, dichiara il candidato Cacciatorechesi presenta in questa tornata elettorale con la lista Agenda Civica 2023 composta da Cacciatore Salvatore, Dolcimascolo Patrizia, Ferraro Giovanna, Leto Barone Lucia, Madonia Alberto, Massaro Laura, Massaro Stefano, Messina Massimo, Parrino Valeria, Pensato Fabiola, Pitisci Francesco, Puleo Marco. Gli Assessori designati sono Alberto Madonia e Giovanna Ferraro entrambi assessori uscenti.

I candidati a Burgio

A Burgio a riconfermare la sua candidatura è il sindaco uscente Francesco Matinella che ha ultimato la sua prima legislatura, dopo il decennio di Vito Ferrantelli. Di professione veterinario, ha lavorato sodo nel settori dei lavori pubblici, agricoltura, artigianato e turismo. Scende in campo con la sua lista civica “Burgio nel Cuore” composta da: Maria Concetta Bellavia, Maria Carmela Di Leo, Agnese Ferrara, Antonio Giaimo, Antonella Leo Virisario, Bartolo Maniscalco, Giuseppe Matinella, Giusy Parisi, Andrea Puleo, Gioacchino Sala.

L’altro candidato è Vincenzo Galifi 33 anni, ingegnere edile,che ci riprova per la seconda volta, e sarà sostenuto dalla lista “Burgio in Movimento” composta da: Vita Bonaccorso, Mariangela Cusumano, Katia Giovanna Maniscalco, Marianna Sala, Silvia Valenti, Domenico Arrigo, Salvatore Corrao, Mariano Merilino, Giuseppe Miceli e Calogero Piazza.

I candidati a Joppolo Giancaxio

Sono due i candidati a sindaco Joppolo Giancaxio. A candidarsi saranno Domenico Migliara, sostenuto dalla lista Insieme per crescere composta: Carmelina Argento, Anna Cacciatore, Giacomo Cacciatore, Giuseppe Cacciatore, Vincenzo Infantino, Nicoletta Maria Stefania Musso, Carmelo Portella, Katia Portella, Daniele Riccobono, Eugenio Specchi. Assessori designati: Carmelina Argento e Anna Cacciatore.

L’altra candidata è Mariangela Cacciatore, sostenuta da #Spazio Comune composta da Manuele Abissi, Salvatore Argento, Luisa Bruno, Maria Carmela Cacciatore, Angelo Costanza, Daniele Cuffaro, Giuseppe Antonino Giglione, Rachele Signore, Giusi Sottile, Maria Grazia Vermi. Assessori designati: Antonino Mangione e Rosario Scifo.

I candidati a Grotte

A Grotte si ricandida l’attuale sindaco Alfonso Provvidenza sostenuto dalla lista civica “Grotte nel cuore” e dal Partito Democratico. Nella lista dei candidati con l’uscente sindaco ci sono: Giuseppe Bonsignore, Joel Butera, Angelo Carlisi, Roberta Di Salvo, Lucia Maria Lombardo, Gaetano Davide Magrì, Crocetta Maida, Giuseppe Mancuso, Giacomo Orlando, Denise Sbrazzato, Annamaria Todaro, Giada Vizzini. Dopo settimane di interlocuzioni scende in campo per la poltrona da primo cittadino, Paolo Pilato, già sindaco nel 2008, che verrà sostenuto dal movimento Sud chiama nord di Cateno De Luca, da Forza Italia e dagli Autonomisti guidati da Roberto Di Mauro e dalla lista civica “X Grotte”, formata da: Caterina Bellavia, Gianni Castronovo, Michele Castelli, Calogera Lidia Ciraulo, Desiderio Garufo, Liliana Liotta, Salvatrice Morreale, Angelo Puglisi, Salvatore Rivituso, Salvatore Rizzo, Antonio Vella, Stefania Zaffuto.

I candidati a Castrofilippo

Sono tre i candidati a Castrofilippo. Si ricandida l’uscente Francesco Badalamenti che sarà sostenuto dalla lista “Noi per il Futuro di Castrofilippo Badalamenti Sindaco” composta da Lucia Agozzino, Pietro Argento, Calogero Astuto, Michelangelo Bartolotta, Pietro Chiarelli, Gioacchino Failla, Elisabeth Inzalaco. Liliana La Magra, Carmela Mattina, Carmelo Molluzzo. Gli Assessori designati sono Gianfranco Lo Bue e Salvatore Brucculeri.

Di contro ci sarà Totò Gioacchino Baio, sostenuto da “Castrofilippo Bene Comune” composta da Antonio Sedita, Mariarita Fanara, Alberto Sferrazza, Virginia Brucculeri, Francesco Lo Brutto, Anna Comparato, Salvatore Graci, Mariagrazia Agliata, Pasquale Palumbo, Caroline Marino. Assessori designati: Tatiana Pletto e Francesco Cinquemani.

L’altra candidata è Ilenia Dainotto, sostenuta da “Primavera Castrofilippese” composta da Giuseppe Agrò, Angelo Asaro, Carmela detta Loredana Cimino, Pietro Graci, Giuseppe Lo Brutto, Monica Mulè, Sophia detta Sofia Scicolone, Maurizia Scimè. Federico Taibi, Salvatore Taibi. Assessori designati: Vito Castiglione e Gioachino detto Salvatore Baio.

I candidati a Cianciana

Il sindaco uscente di Cianciana, Francesco Martorana, si ricandida a primo cittadino sostenuto dalla Lista civica “Uniti per il bene comune”. Martorana ha già designato i primi due assessori. Si tratta di Filippo Giannone e Paolo Manzullo. Questi, invece, i candidati al Consiglio comunale: Liborio Curaba, assessore comunale uscente, Angela Setticasi, Elicia Perzia, Giuseppe Carubia, Gino Carubia, Alfonso Marino, Felice Milioto, Sabrina Taglialavore, Angela Bondí, Rosetta Castellano, Lorena Re e Paolo Manzullo.

Di contro ci sarà Linda Reina con la lista Progetto Rinascita composta da Giuseppina Montalbano, Antonella d’Angelo, Rosetta D’Angelo, Annamaria Cannata, Evelin Guida, Giuseppina Perzia, Laura Simoni, Roberto di Niceli, Massimo D’Angelo, Paolo Ferraro, Domenico Contissa, Francesco impallari. Gli Assessori designati: Luigi Gagliano, Sergio Piazza.

I candidati di Lucca Sicula

A Lucca Sicula sfida tra l’uscente Salvatore Dazzo e l’ex sindaco Giuseppe Puccio. Ecco le liste.“#andiamoavantinsieme” – Dazzo sindaco: Antonino Oliveri, Francesco Lume, Vincenzo Mortillaro, Rosalia Mulè Cascio, Mariella Pagano, Letizia Milazzo, Elena Anzelmo, Francesco Giannetto, Orietta Silvio, Mario Cortese. I designati assessori sono: Letizia Milazzo e Mariella Pagano.

“Liberamente per Lucca Sicula” – Puccio sindaco: Maria Giovanna Cannella, Desirée Carlino, Roberto Ciulla, Caren Dangelo, Lorella Dangelo, Pasqualino Danna, Audenzuio Giarratano, Gabriele Mirabella, Ignazio Mortillaro, Filippo e Francesco Mulè. Gli assessori designati sono Antonino Genova e Maria Chiara Fontana.

I candidati a Menfi

A Menfi non si ricandida l’attuale sindaco Marilena Mauceri; sarà corsa a due. Si tratta di Vito Clemente e Ludovico Viviani. I due aspiranti sindaci hanno presentato le liste. Ecco tutti i candidati al consiglio comunale.

“Lista 92013 Clemente Sindaco”: Maria Augello, Ivan Barreca, Francesco Gagliano, Maria Gagliano, Michele Interrante, Santo La Placa, Salvatore Lucamia, Delia Mangiaracina, Adriano Mulè Cascio, Giuseppina Palumbo, Maria Pia Pisano, Miralba Riggio, Angelica Salerno, Domenico Santangelo, Leonardo Scirica, Francesca Sutera.

“Lista Verso Menfi Viviani Sindaco”: Antonella Alesi, Anna Alongi, Gianfranco Bonacasa, Santo Botta, Salvatore Colletto, Francesco Falco, Ezio Ferraro, Giovanni Gagliano, Valentina Mangiaracina, Nino Napoli, Oriella Noto, Pinuccia Occhipinti, Giuseppe Palminteri, Lia Scirica, Antonella Tarantino e Gianni Tunisi.

Il candidato Clemente ha designato assessori Sandro La Placa, Pia Pisano e Franco Gagliano; il candidato Viviani ha designato assessori Baldo Messina, Pinuccia Occhipinti, Antonella Tarantino e Ignazio Amato.

I candidati a Ravanusa

A Ravanusa corsa a quattro. Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega hanno deciso di sostenere la candidatura dell’avvocato Kabiria Loggia. A fianco della candidata con la lista “Ravanusa viva, Kabiria Loggia Sindaco” ci sono: Lisa Alaimo, Vito Boncori, Gaetano Carmina, Angelo Cerasa, Silvia Coniglio, Antonino Gambino (detto Nino), Calogero Greco (detto Lillo), Angelo Alessandro Giuseppe Grifasi, Anna Licata Caruso, Filippo Lombardo (detto Gianfilippo), Rosario Miceli (detto Sasà), Maria Stella Montana, Antonino Nobile detto Tonino, Michela Rago detta Ina, Liliana Sagona, Marisabel Sciandrone. Gli assessori designati: Carmina Gaetano, Sciabbarrasi Eugenio, Antonino Gambino.

L’altro candidato è l’attuale presidente del consiglio comunale Vito Ciotta che ha deciso di candidarsi a Sindaco con la lista “Insieme per servire Ravanusa” con a fianco Maria Flavia Auria, Angela Mariarita Ciotta (detta Angela), Ester D’Angelo, Luisa Iacona, Giuseppina La Greca, Giovanni Lentini, Paolo Emanuele Lo Bello, Antonio Martoriello, Emanuele Miceli, Franca Pagliarello, Angelo Pino Antonio Rago, Ferdinando Sanfilippo (detto Nando), Domenico Savarino (detto Mimmo), Calogero Emanuel Scibetta, Rossella Scibetta, Luigi Savio Sortino. Assessori designati Luigi Savio Sortino ed Emanuela Miceli.

La nuova DC partito leader di Totò Cuffaro punta su Salvatore Pitrola che sarà appoggiato anche dal Pd, M5S e Articolo Unico. Il candidato si presenta con la lista “Ravanusa Aperta” composta da: Angelo Aronica, Calogero Avarello, Sebastiano Avarello, Alessandra Calafato, Rocco Carlisi, Vittorio Cavalcanti, Giuseppina Maria Coniglio, Giovanni Di Caro, Angelo D’Angelo, Falletta Carmela Maria, Carmelo Giarrana, Gabriele Giarrana, Alessandro Gabriele, Iemmolo Salvatore, Messana Jessica, Rago Maria Teresa, Vasapolli Concettina. Gli Assessori designati sono Michele di Pasquali ed Ezio Lauricella.

Ci riprova l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, che si era candidato anche nelle ultime elezioni comunali e che, stavolta scenderà in campo con la lista civica Forza del Popolo composta da Caterina Vinciguerra, Calogero Sciandrone, Gaetano Bellanca, Salvatore Romano, Agostino D’Anna, Anna Miraglia, Carmela Maria Puccio, Diego Puma, Gaspare Frumento, Carmelo Terranova, Salvatore Ferrara, Serafina Lentini, Iride Lauricella, Davide Giordano, Marianna Cascina, Crocy Lauria. Assessori designati: Agostino D’Anna e Salvatore Ferrara.

I candidati a Calamonaci

A Calamonaci giochi fatti. L’uscente sindaco Pellegrino Spinelli sarà sfidato per la poltrona da primo cittadino dal giovane Vincenzo Scorsone. Entrambi i candidati hanno presentato a palazzo di città le liste a sostegno e hanno indicato i nominativi degli assessori designati.

Sempre insieme per Calamonaci – Spinelli sindaco composta da Schittone Pasquale, Russo Sarah, Baiamonte Florinda, Campo Filippo, Riggi Maria, Scorsone Lilly, Gallo Francesca, Montalbano Vincenzo.

Ricominciare per il futuro – Scorsone sindaco – Graceffo Andrea, Mirabile Carmelo, La Terra Giovanni, Russo Accursio, Gancitano Maria Grazia, Criscenti Calogero, Chillura Carmela, Filippone Luigi Giovanni, Puesi Concetta Maria, Perricone Antonietta.

Gli assessori designati da Spinelli sono: Calogero Perricone e Mariarosaria Sortino.Gli assessori designati sono da Scorsone sono: Giovanni La Terra e Andrea Graceffo.

I candidati a San Giovanni Gemini

A San Giovanni Gemini lo schieramento di centro-destra candida Dino Zimbardo, attuale presidente del consiglio comunale, sostenuto dal sindaco in carica, Giuseppe Panepinto. Il centro-sinistra punta su Rito Compilato. Atro candidato è Giovanni Miceli.

Queste le liste: San Giovanni Libera Miceli Sindaco – Di Grigoli Roberto, La Mendola Daniela, Lupo Biagio, Russotto Francesca, Lo Scrudato Alessia, Cimo Biagio, Virga Stefania, De Maria Pietro, Turone Francesco, Loredana Marranca, Bongiovanni Domenico, Giambrone Monica.

Costruire il presente per San Giovanni Gemini Dino Zimbardo Sindaco: Simona Maria Baio, Enza Guagenti (detta Cinzia), Ileana La Novara, Stella Magnano, Carlo Manetta, Antonio Pellitteri, Liborio Reina, Alessandro Sciacchitano, Isa Scrudato (detta Elisa), Dario Umberto Stonraiuolo (detto STonraiolo), Marco Zaccone e Alessia Zimbardo

Alternativa Sangiovannese, Rito Compilato Sindaco – Liborio Giracello, Totuccio Scibetta, Gabriele Portella, Salvo La Corte, Antonino La Pilusa, Francesco Riolo, Gloria Lupo, Enrica Russotto, Sefora Cerni, Lucia Madonia, Gloria Incannella, Floriana Lombino

I candidati a Sambuca di Sicilia

A Sambuca di Sicilia i candidati due. Con la lista “Siamo Sambuca” a scendere in campo e a sostenere il candidato Sario Arbisi ci sono: Di Bella Giuseppe, Bonsignore Gianfranco, Gulotta Giorgio, Abruzzo Salvatore, Butera Giuseppe, Traina Sandra, Caloroso Angelita, Mangiaracina Maria Teresa, Armato Maria Elena, Maggio Margherita, La Sala Marilena, Coniglio Cristina. I designati assessori sono: Abruzzo Salvatore, Ezio Bilello e Antonio Salvato.

Con la lista “Sambuca di primo di tutto“, a fianco del candidato Giuseppe Cacioppo ci sono: Adele Nevinia Pumilia, Giuseppe Giambalvo, Giovanna Casà, Filippo Tardo, Mariella Mulè, Leo Ciaccio, Erica Franzone, Riccardo Gallina, Loretta Abruzzo, Pasquale Daniele Maggio, Laura Montalbano, Felice Guzzardo. Gli assessori designati sono: Casà Giovanna, Gennusa Francesco, Guzzardo Felice, Mulè Maria.

I candidati a Sant’Angelo Muxaro

Si ricandida anche il giovane sindaco Angelo Tirrito a Sant’Angelo Muxaro che sarà sfidato da Alfonso Caci attuale consigliere di opposizione. Queste le liste:

ContinuiAmo insieme per Sant’Angelo Muxaro – Tirrito sindaco: Giuseppe Salvatore Taverna, Luigi Luca Barba, Giusy Alaimo (detta Giusi), Giuseppe Aurelio Leto (detto Peppuccio), Gaetano Milioto, Daria Leto, Giordana Bonanno, Elisabetta Greco (detta Lisa), Veronica Palumbo, Federico Sacco.Gli assessori designati sono: Leto Daria, Paci Marinella, Di Benedetto Gianluca Neil, Milioto Gaetano.

Uniti per un progetto comune – Caci sindaco: Maria Gaetana Caldara, Francesco Catuara, Angelo Franciamore, Enza Lattuca, Giuseppa Sicurello, Sergio Sicurello, Salvatore Soldano, Angela Vaccaro Notte, Giuseppina Vecchio, Francesco Vullo. Gli assessori designati sono: Giuseppina Vecchio e Giuseppa Sicurello.