Energia, Federconsumatori: nel Dl aiuti-quinquies manca sterilizzazione degli oneri di sistema

Manca all’appello la sterilizzazione degli oneri di sistema e serve un confronto immediato con il Governo secondo Federconsumatori.

Manca all’appello la sterilizzazione degli oneri di sistema e serve un confronto immediato con il Governo secondo Federconsumatori tramite l’apertura di un tavolo con le Associazioni dei consumatori. È sempre più vicina nel decreto Aiuti-quinquies la proroga degli aiuti per altri 3 mesi del bonus sociale sulle bollette per le famiglie con Isee fino a 15.000 euro. Dalle prime ipotesi sarebbe prolungata fino a giugno pure l’aliquota agevolata IVA al 5% sul gas. L’esecutivo studia una possibile riforma della bolletta differenziandola in base ai consumi di elettricità e per le imprese l’applicazione di un credito di imposta che varia in base ai consumi.

“Provvedimenti necessari e in alcuni casi doverosi, che rappresentano un sostegno indispensabile in questa fase ancora estremamente delicata, soprattutto per le famiglie – scrive Federconsumatori -. A quanto pare, però, il Governo si è dimenticato di un provvedimento fondamentale e imprescindibile su questo fronte: la sterilizzazione degli oneri di sistema, che pesano in maniera eccessiva sulle bollette delle famiglie, specialmente per quanto riguarda l’energia elettrica. Ci auguriamo si tratti solo di una ‘svista’, che auspichiamo venga corretta al più presto, in attesa della definizione di una profonda revisione di tali oneri e dell’intero sistema di tassazione sulle bollette, che elimini voci obsolete e ne sposti altre sulla fiscalità generale – prosegue -. Reintrodurre gli oneri di sistema, infatti, significherebbe non solo azzerare i benefici determinati dalla lenta riduzione dei costi della materia prima, ma addirittura determinare ulteriori aumenti, di oltre 300 euro, che graveranno pesantemente sulle tasche delle famiglie. Per questo motivo torniamo a ribadire la necessità di un confronto immediato con il Governo, attraverso l’apertura di un tavolo con le Associazioni dei consumatori per definire le misure più opportune e adeguate ad aiutare le famiglie – conclude -, ascoltando la voce di chi da sempre ne rappresenta le esigenze e gli interessi”.