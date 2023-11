FOTO | Eruzione dell’Etna, valori rientrati: pioggia di cenere sui Comuni jonici, sabbia anche su A18

Valori nella normalità per l'Etna dopo l'eruzione di domenica 12 novembre. Emergenza cenere per alcuni Comuni pedemontani.

Si presenta relativamente tranquilla la situazione sui crateri sommitali dell’Etna dopo la rapida eruzione – la terza del 2023 – avvenuta domenica 12 novembre, esauritasi poi in serata.

L’attività eruttiva del Cratere di Sud-Est ha causato una forte emissione di lava e cenere, con fontane di magma che hanno raggiunto l’altezza di 4,5 chilometri e che sono state ammirate anche dalla provincia di Messina. Imponente anche la coltre di fumo che, sospinta dal vento, ha depositato la cenere espulsa sui centri abitanti delle pendici orientali del vulcano.

Eruzione Etna, dov’è caduta la cenere vulcanica

Particolarmente colpite dalla ricaduta le località di Acireale, Giarre, Milo, Riposto e Zafferana Etnea. Qui la cenere ha ricoperto vie, piazze e auto, senza risparmiare l’autostrada A18 Messina-Catania. Numerosi boati sono stati avvertiti dalla popolazione lungo la fascia pedemontana.

A Giarre l’amministrazione comunale ha avvisato la cittadinanza che “è stato attivato un numero telefonico per richiedere la rimozione della sabbia vulcanica proveniente dalla pulizia di tetti, balconi e terrazze”.

“Pertanto si invitano i cittadini a telefonare al numero 095-963418 per richiedere la rimozione della cenere vulcanica proveniente dalla pulizia di tetti, balconi e terrazze che dovrà essere depositata davanti la propria abitazione”, ha concluso il Comune.

La situazione attuale sul vulcano

Nel corso della giornata di ieri, il tremore vulcanico dell’Etna ha raggiunto dei picchi elevati per poi ridursi drasticamente in serata attorno alle 21, in concomitanza con l’esaurimento delle fontane di lava.

Oggi, lunedì 13 novembre, gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania hanno segnalato una leggera ripresa del tremore che si sta comunque mantenendo entro dei livelli medi. Sempre l’INGV etnea, abbassato l’allerta per il volo emettendo un bollettino Vona che è passato da rosso ad arancione. Non si sono registrati disagi all’aeroporto di Catania.

Fonte foto: Facebook – Acireale Social