Esplosione bombola ad Adrano, le immagini dei soccorsi: come sta la persona ferita – VIDEO

Le condizioni di salute dell'uomo rimasto coinvolto nella tremenda esplosione che ha scosso Adrano, nel Catanese.

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania il 27enne di origini straniere rimasto coinvolto nell’esplosione che si è verificata ieri sera, dopo le 23,15, in una palazzina posta tra via Vittorio Emanuele e via Archimede ad Adrano, in provincia di Catania.

I soccorsi

Il giovane, estratto da sotto le macerie dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Catania e dei distaccamenti di Adrano e Paternò che sono intervenuti sul posto, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso nel nosocomio etneo riportando ustioni di secondo e terzo grado su circa il 40% del corpo.

Una volta giunto al Cannizzaro, è stato inizialmente trattato in urgenza dagli specialisti del Centro Grandi Ustionati e successivamente portato nel reparto di Rianimazione, intubato, con prognosi riservata.

Le cause dell’esplosione

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, a innescare la deflagrazione sarebbe stata una miscela di aria e gas formatasi a seguito della perdita da una bombola, la quale è stata ritrovata dai vigili del fuoco. I luoghi teatro dell’esplosione sono stati posti sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti tecnici.