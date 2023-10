Esplosione nella notte a Palermo, ladri prendono di mira bancomat in corso Calatafimi

Non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via danaro. Indagini in corso, anche con l'aiuto delle telecamere di videosorveglianza

Ancora un’esplosione al bancomat a Palermo: è accaduto all’ufficio postale di corso Calatafimi 1031 nella scorsa notte. Un gruppo di malviventi lo avrebbe danneggiato nel tentativo di portare via del denaro.

Ennesimo episodio nel giro di poche settimane

Si tratta dell’ennesimo episodio simile nel giro di poche settimane. Solo lo scorso 4 settembre un caso era avvenuto ad Altarello (Palermo), dove ignoti malviventi avevano fatto esplodere un bancomat per portare via i soldi per poi fuggire senza riuscirci. Pochi giorni dopo, altri due “colpi” non riusciti: uno in via Altofonte a Carini e uno contro la banca Sella di via Castellana di Palermo.

Il boato ha svegliato i residenti

Intorno alle ore 4 i residenti sono stati svegliati da un forte boato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ignoti avrebbero piazzato un ordigno davanti al Postamat, prima di azionare lo scoppio. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via danaro. Indagini in corso, anche con l’aiuto delle telecamere di videosorveglianza.