Paura nella notte a Enna, forte boato: crolla palazzina disabitata

In seguito al crollo alcuni detriti hanno invaso la strada e danneggiato una automobile parcheggiata vicino l'immobile

Momenti di paura la scorsa notte e Enna per il crollo di una palazzina. I residenti delle case di via Sant’Onofrio sono stati svegliati da un forte boato per il cedimento dell’immobile che, fortunatamente, è abbandonato.

L’intervento dei vigili del fuoco

In seguito al crollo alcuni detriti hanno invaso la strada e danneggiato una automobile parcheggiata vicino l’immobile. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna. La zona è stata messa in sicurezza.