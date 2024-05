Euronics alla ricerca di personale: come presentare la candidatura

Sul sito ufficiale vengono costantemente aperte nuove posizioni che includono venditori, addetti al magazzino, responsabili di reparto e altro ancora

Con una vasta rete di negozi in tutta Italia, Euronics è un punto di riferimento per i consumatori alla ricerca di prodotti elettronici di qualità. Per questo motivo le opportunità lavorative che vengono costantemente messe a disposizione dal marchio possono trasformarsi in una grande occasione per tutti coloro che desiderano avviare una carriera in questo settore.

Euronics, requisiti e profili ricercati

Sul sito ufficiale vengono costantemente aperte nuove posizioni lavorative, che includono venditori, addetti al magazzino, responsabili di reparto, specialisti del servizio clienti e altro ancora. I requisiti possono variare a seconda della posizione. Tuttavia, in generale, il marchio cerca candidati con competenze comunicative eccellenti, una buona conoscenza dei prodotti elettronici, orientamento al cliente e capacità di lavorare in team. Alcune posizioni potrebbero richiedere esperienza precedente nel settore.

Euronics cerca candidati che abbiano una passione per i prodotti elettronici, eccellenti abilità comunicative, attitudine al servizio clienti, capacità di lavorare in team e flessibilità. La motivazione, la determinazione e la predisposizione a imparare sono anche qualità apprezzate da Euronics.

Euronics, come candidarsi

È possibile candidarsi online attraverso il sito web ufficiale di Euronics o inviando il curriculum al punto vendita desiderato. Dalla stessa pagina inoltre è possibile caricare il proprio cv per una candidatura spontanea. Inoltre, è presente la possibilità di entrare nel franchising di Euronics, per farne richiesta è sufficiente scrivere a questo indirizzo: infofranchising@euronics.it

