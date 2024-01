“Giornata della Memoria”, la Sicilia ricorda la Shoah: gli eventi principali

Sono diversi gli eventi organizzati nell'isola in occasione di questa importante ricorrenza.

La storia è una sorta di bussola che ci serve per orientarci nel presente e imparare dagli errori. Non dimenticare le pagine più buie del passato è il primo passo per imparare e andare avanti, con l’intento di costruire una società sempre più orientata sulla sensibilità. La Giornata Internazionale della Commemorazione in Memoria delle vittime dell’Olocausto rappresenta proprio uno dei quei momenti in cui risulta necessario riflettere per mantenere viva una delle pagine più buie della storia, come una lezione da tenere a mente nel rispetto delle vittime della Shoah.

Giornata della memoria 2024, gli eventi in Sicilia

In Sicilia sono diversi gli eventi organizzati a ridosso di questa importante ricorrenza.

A Palermo una mostra fotografica e sensibilizzazione degli studenti

Nel capoluogo siciliano è stata già inaugurata il 25 gennaio nella Galleria D’Arte Moderna la mostra “Immagini dai lager. Per non dimenticare” del giornalista palermitano Leone Zingales. Si tratta di un percorso espositivo caratterizzato da 22 fotografie scattate dallo stesso autore nei campi di concentramento di Auschwitz, Buchenwald, Mauthausen e Dachau. L’iniziativa è stata promossa dal Comune di Palermo e la mostra sarà visitabile con ingresso libero fino al 28 gennaio dalle 09,30 alle 18,30 (ultimo ingresso ore 17,30).

Sabato 27 gennaio alle ore 10 andrà in scena al Politeama l’iniziativa “Shoah: il valore della memoria per la costruzione del futuro”. Si tratta di un evento che andrà a coinvolgere circa 400 studenti di diverse scuole palermitane. Una grande occasione per sensibilizzare i giovani e visionare gli elaborati multimediali prodotti dai ragazzi per ricordare le vittime della Shoah. L’iniziativa è stata organizzata da tutti i Rotary Club dell’Area Panormus.

Il 29 gennaio alle 16 verrà presentato all’istituto Gramsci, ai Cantieri Culturali della Zisa, il libro “Dodici testimoni di libertà”, che riporta la storia dei deportati siciliani nella Germania nazista. Si tratta di un lavoro curato da Guido Lorenzetti, figlio del vicesegretario del partito socialista.

Nella Noto antica l’evento “La Memoria Sepolta”

Il Comune di Noto, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, l’associazione culturale BC Sicilia e Archeoclub hanno organizzato domenica 28 gennaio l’evento “La Memoria Sepolta”. Un incontro tra le tombe ebraiche della Noto antica, nei pressi della “Collina della memoria”. L’evento avrà inizio alle ore 9:30 con l’incontro dei partecipanti davanti alla Porta della Montagna di Noto Antica. Per l’occasione sono previsti i seguenti interventi

Corrado Figura – Sindaco di Noto

– Sindaco di Noto Laura Falesi – Archeoclub d’Italia sede di Noto

– Archeoclub d’Italia sede di Noto Luigi Lombardo – BCsicilia sede di Palazzolo Acreide

– BCsicilia sede di Palazzolo Acreide Moshe Ben Simon – UCEI sezione di Catania

Alle 10:40 si svolgerà la visita guidata alle tombe ebraiche poste nella “Collina della memoria” a cura dell’Archeoclub di Noto, alle 11:15 ci saranno gli interventi del poeta siciliano Fabio Messina e della poetessa Teresa Bennice, alle 11:25 l’evento si chiuderà con il canto Yiddish “Dona Dona”, eseguito dal tenore Alfonso Lapira.

Giornata della memoria, a Modica “Quasimodo e Auschwitz”

Maria Monisteri, sindaco di Modica, ha dichiarato che in occasione della Giornata della memoria la città “vivrà momenti importanti di riflessione, visite, letture e presentazioni”. L’evento principale è denominato “Quasimodo e Auschwitz”. Il primo appuntamento dell’iniziativa si è svolto il 26 gennaio alle ore 10, occasione in cui al Palazzo della Cultura, dopo i saluti istituzionali, si sono susseguiti gli interventi a cura del Liceo Musicale “G.Verga” di Modica, seguiti dalla visita alla Casa Natale di Salvatore Quasimodo.

Sempre al Palazzo della Cultura il 27 gennaio 2024 dalle ore 10 in poi ci saranno gli interventi a cura del Liceo Artistico “Galilei-Campailla” di Modica, la presentazione della Giornata della Memoria 2024, la lettura del testamento umano e artistico di Salvatore Quasimodo dal titolo “Dall’Ermetismo alla poesia civile”, la lettura del “Treno della Memoria” – Diario di Viaggio, la riproduzione del video “Destinazione Aushwitz”, esposizione di opere grafico-pittoriche sul tema della Shoah dal titolo “Il sonno della ragione genera mostri”, la presentazione del Museo Ebraico di Berlino e di diverse opere della Collezione Quasimodo del Museo “F.L. Belgiorno” di Modica.

A Mussomeli la presentazione del progetto “Pietra d’inciampo”

In occasione della Giornata della Memoria a Mussomeli, provincia di Caltanissetta, verrà presentato il 27 gennaio l’evento “Pietra d’inciampo: La deportazione che ci appartiene”. A partecipare all’iniziativa saranno i tre plessi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” in orari diversi:

9,30 il plesso centrale di Via Concetto Marchesi

10,30 plesso sac. Messina in Via Pola

11,30 plesso “don Pino Puglisi” in viale Peppe Sorce

Per l’occasione ci saranno gli interventi della dirigente scolastica Alessandra Camerota, Maria Teresa Canalella, presidente FIDAPA sezione di Mussomeli, il sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Jessica Valenza e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

L’ANPI di Mazara del Vallo presente negli istituti scolastici

In vista della Giornata della Memoria la sezione ANPI “Comandante Petralia” di Mazara del Vallo, parteciperà alle iniziative che si terranno nelle scuole per ricordare l’Olocausto.

Insieme ad alcuni familiari dei Partigiani e degli Internati militari italiani (IMI) mazaresi, una delegazione dell’Anpi Mazara sarà presente alle iniziative che si terranno negli Istituti scolastici, elencati di seguito, per “fare insieme memoria” attraverso momenti di riflessione e confronto sul rispetto della vita, sull’uguaglianza, sulla libertà, sui diritti umani fondamentali, nonché sulle responsabilità che ognuno di noi ha nella Storia del presente.

In diversi Istituti di Istruzione Superiore sono state già allestite le mostre dell’Anpi dedicate ai Partigiani. Di seguito il calendario delle iniziative scolastiche a cui parteciperà l’Anpi Mazara – sezione Comandante Petralia: