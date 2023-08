Il mistero dei profili social di “Che tempo che fa” è risolto: tornano online

Tuttavia, anche se ufficialmente è tornata la presenza di "Che tempo che fa" sui social, i follower non sono uguali a quelli di prima e non ci sono più i contenuti caricati in passato

Giorni fa Fabio Fazio si è sfogato su Twitter in merito all’oscuramento misterioso dei profili social del suo programma, “Che tempo che fa”, il quale andava in onda su Rai 3. Il conduttore televisivo fa ufficialmente parte di Nove ormai, il nuovo canale dove condurrà lo stesso programma, in una nuova veste presentata ufficialmente.

Prima l’oscuramento, ora di nuovo online

Dunque, i profili del programma sono tornati online e Fabio Fazio ha commentato così: “Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di ‘Che tempo che fa’. È una grande notizia, sono molto contento, finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social”.

Tuttavia, anche se ufficialmente è tornata la presenza di “Che tempo che fa” sui social, i follower non sono uguali a quelli di prima e non ci sono più i contenuti caricati in passato. Quindi Fazio ha ribadito che “ciò non giova a nessuno” e bisognerà trovare una soluzione anche per questo.