Fans della Clerici in ansia: Antonella sta male, “È sempre mezzogiorno” non va in onda

Ad annunciarlo sui social, mostrandosi a letto nella sua casa di Arquata Scrivia, è la stessa conduttrice milanese.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto…. ‘E’ sempre mezzogiorno” puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti”. – Ad annunciarlo sui social, mostrandosi a letto nella sua casa di Arquata Scrivia, è Antonella Clerici.

Forza Antonella

Certamente una cattiva notizia per i fans della bionda presentatrice. Stamani è andata in onda una puntata speciale tutta dedicata ai dolci. A starle vicino, tramite gli auguri di pronta guarigione, oltre alla marea di follower anche tanti i colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo e della tv. Tra questi, Lorella Cuccarini, Enrico Mentana, Francesca Fagnani, Arisa, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Chiara Francini e Federica Panicucci. A differenza di quanto ricorda la conduttrice di “E’ sempre mezzogiorno”, non si tratta della prima volta che salta l’appuntamento con la puntata di una sua trasmissione televisiva, visto che lo stesso accadde un anno fa.