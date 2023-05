Tredicenne investito a Favara, condizioni ancora gravi: domani veglia di preghiera

Sono ancora gravi le condizioni di salute del 13enne investito a Favara. La comunità si riunirà domani per un momento di preghiera.

Sono ore di preoccupazione e attesa a Favara per le sorti del bambino di 13 anni investito sabato scorso nei pressi della Villetta della Pace.

Il giovanissimo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato travolto da Fiat Punto in corsa guidata da un 18enne di Favara, neopatentato. In base ai controlli effettuati in seguito, il conducente del mezzo sarebbe risultato positivo all’alcoltest, vendo un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l.

Il trasferimento a Palermo

Le condizioni del 13enne investito sono apparse subito serie. Il giovanissimo è stato portato inizialmente all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nel giro di poche ore.

In seguito, viste le sue condizioni, i medici del nosocomio hanno disposto il trasferimento all’Ospedale dei Bambini di Palermo, dove il ragazzo si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni.

Il sindaco: “Lo aspettiamo in salute, serve riflessione”

“A nome della collettività favarese, manifesto la vicinanza alla famiglia del piccolo Gabriele, oggi ricoverato all’Ospedale dei Bambini di Palermo. Attendiamo presto il suo ritorno in piena salute in città”, ha commentato l’accaduto il sindaco di Favara, Antonio Palumbo.

“La sua è una vicenda che colpisce tutti, così come il fatto che l’autore dell’incidente sia un altro giovane favarese, poco più grande di lui. Una vicenda drammatica che speriamo avrà un esito al più presto positivo ma che ci dovrà indurre, non adesso, ad una riflessione come comunità”, ha concluso il primo cittadino.

Domani il momento di preghiera

Per la giornata di domani, giovedì 18 maggio, alle ore 21, nella chiesa della Madonna delle Grazie di Favara, è previsto un momento di preghiera dedicato al 13enne rimasto ferito nell’incidente.