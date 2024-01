Tragedia in casa, 47enne trovato morto nell’Agrigentino

Pare che l'uomo fosse in condizioni di salute precarie: a stroncare il 47enne di Favara, quindi, potrebbe essere stato un malore fatale.

Shock a Favara, in provincia di Agrigento, dove un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Ecco le prime informazioni sul decesso.

Uomo trovato morto a Favara

L’ipotesi più accreditata è che il 47enne sia stato colpito da un malore. Sul corpo, infatti, gli inquirenti non avrebbero trovato alcun segno di violenza. Pare che l’uomo fosse in condizioni di salute precarie. Avrebbe una ferita alla testa – esattamente come l’80enne trovata senza vita in casa ad Agrigento appena pochi giorni fa – ma si pensa che possa essere stata provocata dalla caduta al suolo.

Sul posto il 118 e i carabinieri per le indagini di rito.

Il giallo di Naro

Due morti che purtroppo violente, invece, hanno sconvolto la cittadina di Naro, sempre nell’Agrigentino. Le vittime sono due donne, Maria Russ e Delia Zarniscu. L’una sarebbe stata trovata carbonizzata, l’altra senza vita in una pozza di sangue. I cadaveri si trovavano nelle rispettive case delle donne, che si conoscevano ed erano amiche (a anche vicine di casa) da tempo. Al momento l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un duplice omicidio.

Ci sarebbero già due uomini “sotto torchio” per il delitto. Sul caso indagano i carabinieri di Naro, assistiti dal personale del Ris di Messina. Sul luogo del ritrovamento dei corpi sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Immagine di repertorio