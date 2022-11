Femminicidio Giordana, la mamma Vera : “Mia figlia uccisa due anni dopo la denuncia”

Parla la mamma di Giordana Distefano, uccisa con 48 coltellate nel 2015 dall'ex fidanzato Luca Priolo.

All’evento “Donne, storie e violenza: istituzioni, sanità e società per un futuro più sicuro” organizzato dall’ospedale Garibaldi c’era anche Vera Squatrito, mamma di Giordana Distefano, uccisa con 48 coltellate nel 2015 dall’ex fidanzato – nonché padre della figlioletta Asia che allora aveva quattro anni – Luca Priolo all’età di vent’anni, a Nicolosi (Catania).

La mamma di Giordana Distefano: “Aveva denunciato prima di essere uccisa”

“Mia figlia aveva denunciato il suo stalker due anni prima di essere uccisa da Priolo, che l’ha aspettata sotto casa alla vigilia della prima udienza in tribunale”, ha detto Vera Squatrito. “L’avevo portata io a denunciarlo e, forse, come madre ho fallito. La legge non salva una donna, ma deve valutare il rischio. Perché lo stalking non è visibile come le violenze fisiche ed è difficilissimo da dimostrare”.

Adesso la donna si batte per tutti gli orfani delle vittime di femminicidio, dopo aver dovuto pagare da sola persino la terapia psicologica per la piccola Asia e gli avvocati: “Abbiamo ottenuto la legge n.4 del 2018, abbiamo ottenuto il decreto attuativo poco tempo fa. Qualcuno, come me per esempio, sta usufruendo dei 300 euro mensili”, ha raccontato.

“La cosa più importante è il riconoscimento di questi bambini come vittime. La Regione Siciliana non si è mai attivata, nonostante tutto quello che è stato chiesto, nonostante ci sia il progetto europeo dedicato e sia già stato attivato nelle altre regioni italiane. Si spera nel nuovo Governo, io non mi fermerò mai per dar voce ai bambini che non ne hanno”.