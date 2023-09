Il compagno le dà fuoco, Anna Elisa Fontana muore dopo giorni di agonia

L'ennesimo femminicidio in Sicilia: ecco chi è la donna data alle fiamme dal compagno a Pantelleria (TP).

L’ennesimo caso di violenza sulle donne si conclude in tragedia: è morta Anna Elisa Fontana, la donna di 48 anni data alle fiamme dal compagno a Pantelleria (TP) lo scorso venerdì sera.

La donna è l’ennesima vittima di femminicidio in Sicilia ed è morta dopo diverse ore di agonia all’ospedale Civico di Palermo, dove era stata trasferita con gravissime ustioni su tutto il corpo.

Data alle fiamme dal compagno, come è morta Anna Elisa Fontana

La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti e indagano i carabinieri di Trapani e di Pantelleria. Secondo una prima ricostruzione, il compagno della 48enne – Onofrio Bronzolino, operaio edile di 52 anni, avrebbe cosparso la donna di benzina al culmine di una lite. Il movente è ancora ignoto, ma non si esclude possa essersi trattato di gelosia.

L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio aggravato (adesso omicidio aggravato) e incendio doloso. Anche lui al momento è in ospedale, avendo riportato diverse ustioni su braccia e viso. Per la donna, trasferita d’urgenza all’ospedale Civico con ustioni sul 70% del corpo, non c’è stato nulla da fare: dopo diverse ore di agonia, è morta.

C’è tanto dolore per la morte di Anna Elisa Fontana, dipendente di una struttura alberghiera, vittima di una persona che diceva di amarla. La donna lascia cinque figli.

Foto da Facebook