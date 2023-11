Violento scontro tra moto e auto all’interno di un parco, muore 47enne

Sul posto sono intervenuti forze dell'ordine e soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato vano

Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Firenze, poco prima delle 8, all’interno del parco delle Cascine, lungo il viale dell’Aeronautica.

L’intervento dei soccorritori

Secondo una prima ricostruzione il 47enne era in sella a una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Sul posto sono intervenuti forze dell’ordine e soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimare l’uomo è stato vano. Il viale dell’Aeronautica è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.