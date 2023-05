Sicilia fortunata, vincite per oltre 50mila euro al gioco: ecco dove

Un 9 e un 6 Oro nel giro di pochi giorni: in Sicilia si vince al 10eLotto.

Ancora una volta la “Dea Bendata” torna in Sicilia: negli scorsi giorni, infatti, si sono registrate vincite al gioco 10eLotto da oltre 50mila euro a Floridia.

A renderlo noto è Agipronews.

Sicilia, maxi vincite al 10eLotto

L’isola si è dimostrata fortunata al 10eLotto, con vincite complessive pari a 57.500 euro: come riporta Agipronews, a Trapani un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiunge una vincita da 7.500 euro a Floridia, in provincia di Siracusa, con un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi dall’inizio dell’anno.

Immagine di repertorio