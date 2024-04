FOTO | Catania, quasi ultimati lavori per pista ciclabile, marciapiedi e asfalto su via Domenico Tempio

Completata realizzazione della posa in opera della pista ciclabile, del rifacimento dei marciapiedi e dell'asfalto del manto stradale

Sulla via Domenico Tempio, sono stati completati i lavori della posa della pista ciclabile, del rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto del manto stradale. Le due corsie per ognuna delle carreggiate, infatti, non hanno più i restringimenti per i lavori nel cantiere, che ora si concentreranno sugli allacci del percorso pedonale; da un lato con la confluenza sulla rotatoria del Faro Biscari e dall’altra con l’immissione su via Cristoforo Colombo e la prosecuzione fino ai pressi della pescheria.

Secondo quanto reso noto dall’assessore alle manutenzioni, nei prossimi giorni verranno contestualmente completati i pozzetti per la successiva installazione sui marciapiedi laterali dei pali dell’illuminazione stradale, solo temporaneamente ancora al centro delle due carreggiate.

Quindi si passerà al montaggio delle barriere laterali di protezione della pista, necessarie per mettere in sicurezza il percorso ciclopedonale, lungo complessivamente 1,87 chilometri.

Gli ultimi interventi



